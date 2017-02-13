核廢貯存考慮4無人島？台電這麼回應

（中央社記者黃麗芸台北13日電）傳核廢料最終處置場址地點選項有4個無人島。台電公司今天不予證實，僅表示提交原能會的兩份相關報告，均未提及可能候選場址，且選址作業將由非核家園小組凝聚共識推動。



媒體報導指出，蘭嶼核廢料遷移計畫，台電去年提出在無人島設置集中式貯存設施方案獲經濟部贊成，經半年調查，台電已篩選出4個候選場址，分別在基隆市、金門縣、連江與澎湖縣轄區內。



由於台電蘭嶼核廢遷移計畫去年跳票，遭原能會開罰新台幣千萬元。台電上週表示，蘭嶼核廢遷移計畫已在去年底送件；另「集中式貯存場可行性評估報告」的應變方案修正後，大致方向已於去年底送交原能會，目前在進行後續細項內容修訂，近期將儘速送經濟部審查。



對於蘭嶼核廢料遷移是否已鎖定上述4個候選場址？台電發言人林德福上午受訪時表示，無可奉告，並強調台電送交原能會的「低放處置計畫替代應變方案的具體實施方案」及「蘭嶼貯存場遷場規劃報告」，均未提及可能候選場址。



他說，原能會已在今年初將兩份報告上網公開，目前預定於15日前完成相關審查。



林德福指出，由於行政院國家永續發展委員會在去年11月初開會決議，將成立「非核家園推動專案小組」和各界一起討論核廢料處理問題，透過公正、公開討論，凝聚社會共識辦理蘭嶼貯存場遷場規劃，台電也將遵循辦理。



行政院於民國64年底核准進行在蘭嶼設置低放射性廢棄物貯存設施施工規劃，貯存場自71年起正式展開廢棄物接收作業，蘭嶼接收首批約1萬桶核廢料；但因蘭嶼地區高溫、潮濕且多鹽分，蘭嶼貯存場在85年2月即不再對外接收貯存廢棄物桶，目前在貯存場共回貯10萬餘桶低放射性廢棄物。