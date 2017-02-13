氣溫逐漸回升 日夜溫差仍大

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）根據中央氣象局表示，今（13）日寒流逐漸減弱，氣溫緩慢回升，今晚及明（14日）晨輻射冷卻影響各地氣溫仍低，西半部日夜溫差較大，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東半部地區有局部短暫雨

氣象專家吳德榮今（13）日在洩天機教室中提到，今晨平地最低氣溫較昨晨相比，回升將近2、3度，代表了冷空氣又減弱了一些，但其實主因是上半夜雲層很多，遲至下半夜雲才逐漸減少，輻射冷卻來不及發揮，否則氣溫會降得更低。而北台灣平地最低溫，岀現在東北部蘇澳12.1度，則是有雨水蒸發吸熱的貢獻在內，因此較北部其他測站12.8到14.1度都低。

今日西半部雲層逐漸減少，轉為晴時多雲的天氣，東半部偶有局部短暫雨。明(14)日清晨中部以北空曠地區仍可能降至10度左右，仍要注意保暖。明日西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨；冷空氣繼續減弱，北台灣白天高溫約可回升至20度以上，中南部則可回升到23至25度，日夜溫差擴大。

另外，週三至五(15至17日)天氣晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨，氣溫逐日回升，週三北台灣約可升至23度左右，週四、五則可升至25度以上，中南部也都可升至25度左右，白天溫暖舒適、早晚涼，日夜溫差偏大。週六、日(18、19日)又有一小股東北風南下，影響不大，北台灣因雲量增多、白天轉涼, 北海岸、北部山區、東北部有一些局部短暫雨的機率，對其他地區的影響很輕微。