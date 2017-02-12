在美任間諜達10年  《衛報》訪談俄國KGB探員的雙重人生(下)

(前情提要：揭露俄國間諜訓練過程 《衛報》訪談俄國KGB探員的雙重人生(上))

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）Jack Barsky帶著他的出生證明搬到紐約，在自然歷史博物館換得公民證，用這張公民證得到圖書館證和駕照，並多天故意弄髒自己的雙手和臉以便申請社會安全卡，並藉口他長期在農場當工人以至於以前都不需要這張卡，他順利取得社會安全卡。

而他接近美國高層政府官員的路徑也十分漫長。他先是在紐約做送報伕以便徹底了解這個城市，同時也以Barsky的身份在紐約市立大學就讀，1984年進入保險公司做工程師，他開始真正融入美國生活。

此外，每週他必須花數小時替莫斯科解譯電報，有時候是緊急任務如前往加州找一位叛逃蘇聯科學家的地址，並傳送回國，但更多時候是無聊的打招呼或問候。

有時候Barsky須要透過複雜程序回報一些訊息，首先他要用浸泡過特殊化學物質的紙張寫些無意義的信件給虛構的朋友，上面再覆蓋一層特殊的聯繫紙，最後是正常紙張，秘密文字就用光筆寫在最上層，但不會被看見，化學物質會將這些文字滲透進最下層的紙張。

這些信件就會被送往歐洲某些操控者手中，他們轉交給KGB、再透過外交郵件寄給莫斯科，最後在實驗室被解密，整個傳送流程大約需3週。

Barsky的內容包含了他觀察或接觸的名單內，可能受到蘇聯情報機構動搖或收買的成員名單，可能原因包含個人的意識型態、一些不堪公開的醜聞或財務危機。

Barsky每兩年就會回莫斯科和東德一次，更換護照和獲取KGB信件與指令，1986年，Barsky最後一次回到莫斯科，他被一位間諜高層告知必須開始竊取資訊，無論是硬體或軟體。

1988年他被KGB告知要逃亡，儘管他對蘇聯共產黨的理想已經開始幻滅，卻從沒想過要叛逃、甚至加入美國聯邦調查局(FBI)，他不知所措，開始忽略警告訊息，越來越多的訊息堅持要他離開美國，幾週後某一天，他在地鐵月台被一位陌生人當面警告：「若不趕快回家，他必死無疑。」這是第一次在美國有蘇聯人跟他聯繫。

但Barsky仍決定留下，他寫信向KGB宣稱他得了愛滋病，必須留在美國治病，但無叛逃計畫，沒想到蘇聯相信他的藉口，因為蘇聯十分害怕愛滋病，便也開始對KGB施壓。

於是Barsky能在美國享受自己的家庭生活，並為了挽救婚姻向妻子Penelope供出實情，但其實Barsky早已被美國FBI跟蹤多年，他的名字被一位負責蒐集KGB資料的檔案管理員發現，FBI時常監視Barsky家中行為、信箱、車輛，並在他家裝竊聽器，而在1997年Barsky向妻子坦承實情後，FBI才確認他已與KGB斷絕聯繫，並當面告知Barsky，若他與FBI合作則不需坐牢，他立即答應並於2009年取得綠卡，2014年以Jack Barsky為名取得真正的美國護照。