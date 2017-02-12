揭開古文化密碼 旅美藝術家吳誌和個展

以色塊切割畫面，獨立的每一塊都是一幅作品，作品中有原始藝術造型人像，既有抽象的秩序，又有寫實的反思，線條細膩，色彩瑰麗。旅美藝術家吳誌和2/18-3/8在上古藝術當代館展出【揭開古文化密碼】吳誌和個展，帶您一探其作品中的童趣色彩，以及各自代表的圖像密碼，反覆推敲，耐人尋味。

旅美藝術家吳誌和，1952年生於彰化，為美國紐約華人藝術家協會會員、美國全球藝術聯盟會員、紐約華盛頓廣場戶外畫會永久會員，曾在美、日、英、法…舉辦多次個、聯展，作品多次獲獎深受藏家喜愛。畫齡超過20年，吳誌和從小就對古代文明那神秘的色彩相當著迷，因此在作品之中，往往可以看到埃及、印度的文化縮影。到藝術之都紐約之後，流連於各大美術館、博物館，賞玩並吸納多方的藝術風格，融會貫通，是以成就出現在的風格。

獨創一派的畫風，走出自我的創新風格，作品中有著大量圖騰線索，就像一部部童話故事，有原住民風格、幾何線條、花朵、馬賽克、普普風….等，跳脫既定的思維，以自我的角度探討藝術創作，富有高度想像力的創作，充滿神祕魅力，相當引人注目。開幕茶會2/25（六）14：30，預約可獲得吳誌和親簽版畫一幅，限量30名，敬邀您一同蒞臨參加。上古藝術當代館，地址：台北市大安區