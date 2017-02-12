翻轉奴隸歷史正義  耶魯大學一學院確定改名

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）耶魯大學昨(11)日做出決議，確定要將以提倡奴隸制度的校友卡爾霍恩(John C. Calhoun)為名的「卡爾霍恩學院」(Calhoun College)改名，以彰顯轉型正義的時代價值。

《路透社》報導，卡爾霍恩學院是耶魯大學12個住宿學院之一，得名於1804年畢業的校友卡爾霍恩(John C. Calhoun)，是美國第7任副總統、知名的政治家和演說家，同時是奴隸制度的強烈擁護者，認為奴隸制是一個「正當的財產」。

聲明表示，除了是副總統，卡爾霍恩也曾擔任國務卿、戰爭部部長、參議員，在任內利用他的職權「宣揚與倡導奴隸制度與白人至上主義」，「他將奴隸制度視為公共財的想法在根本上違背了耶魯大學的使命與價值。」

提到這個已存在86年的學院名稱，耶魯大學校長Peter Salovey在聲明中解釋，「改名不是草率的決定，這項決定是經由學校董事會的決策同意。」

但仍會保留校園內的卡爾霍恩雕像，以不抹滅這座超過300年歷史校園的過往。

耶魯大學表示，會將卡爾霍恩學院改為以葛麗絲霍普(Grace Murray Hopper)命名，霍普於1934年取得數學博士學位畢業，是位具開創性的電腦科學家與數學家，也是第一個開始使用著名計算機術語「Debug」(除錯)的人，並且是美國第一個獲得海軍少將頭銜的女性。

事實上，在去(2016)年4月耶魯大學曾做出保留卡爾霍恩學院名稱的決議，當時的原因是鼓勵學校正視、而非抹煞奴隸制度的歷史，擔心前例一開，會引發更多學院改名風波，但也保留未來更名的可能性。

根據耶魯大學新聞報，更名委員會與董事會是依據下列四個原則做出是否改名的決議：(1)該人物擁護的價值與理念是否與校園的使命相抵觸；(2)其所擁護的價值在該人物的生命中是否曾遭質疑；(3)學院以該人物命名的原因；(4)在形塑耶魯校園主體性的過程中，該棟建築物的命名是否扮演重要地位。

其實耶魯大學不是第一所因奴隸制度歷史而引發改名風波的長春藤名校，包括哈佛大學以及英國的牛津大學皆曾受到波及：

哈佛大學：學校的轉型正義 哈佛法學院撤蓄奴院徽

牛津大學：牛津向錢妥協 保留「南非希特勒」雕像