寒流過後賞櫻趣  市區最新花況報你知！

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合報導）今年寒流來得特別晚，暖冬關係使得今(2017)年櫻花也盛開得較晚，較高海拔地區櫻花已盛開，但多數地區花況約僅4、5成，要看到全數盛開的壯麗景象，這波寒流過後就是絕佳機會，請民眾把握各地就近賞櫻景點。

新北市櫻花季已於3日開跑至下(3)月25日，賞櫻地點包括三芝大湖路、青山路、木屐寮及淡水滬尾櫻花大道，還有金山區的中山溫泉公園、土城區公館溝觀光步道及太極嶺、新店獅仔頭山等都是賞櫻的熱門景點。

已盛開的賞櫻景點

幾處熱門的賞櫻景點今年都較早開花，如陽明山平菁街42巷，目前已全數盛開；天元宮三色櫻在2月初也已滿開；石碇區二格道路的櫻花在2月初也剛開滿5成，目前正好適合前往賞櫻健行。

土城太極嶺有一條櫻花隧道，沿著直立平整的樓梯兩邊種植著山櫻花，目前已漸漸開始綻放；而土城桐花公園、火焰山的櫻花花況會持續開到2月底，山櫻花色彩紅艷將冬天的山頭點綴的繽紛亮麗。

圖為土城太極嶺櫻花隧道，櫻花已開始綻放，尚未全開。(圖片來源：土城區公所)

內湖內溝溪樂活公園-東湖櫻花林

東湖櫻花林坐落於內湖樂活公園之中，沿著內溝溪有許多志工種植許多櫻花，品種繁多，又以沿溪總數將近五百多棵的寒櫻花海最為壯觀，另外還有少見的白色櫻花霧社櫻和福爾摩沙櫻兩種，形成溪流與櫻花相映的美景。

東湖櫻花林粉專更新的最新花況為，12日寒櫻平均開3成，幾棵開得早的目前大約七分開，預計下周溫度會開始回升後櫻花會盛開；此外，五分埤周邊的寒櫻目前已進入開花晚期，整個花朵呈現鮮紅色。

新店：花園新城、屈尺公園、陽光運動公園

光是新店著名的賞櫻景點就有三處，一是知名的新店花園新城，花園新城以寒櫻和山櫻雜交品種居多，種植在車道兩旁，背後大批綠色樹林為背景，更襯托出粉紅與鮮紅花朵的嬌嫩。花園新城的花況在12日已達7成。

如果到花園新城賞櫻，還可以順便前往附近有「櫻花公園」美名的屈尺公園，櫻花街的屈尺公園是整座公園都種滿櫻花的小型公園，儘管花海不大，但滿開的櫻花與公園內古典的仁愛亭交相輝映，也別有一番古樸氣質。屈尺公園的花況在7日已開始綻放。

陽光運動公園是對新店人來說，是假日休閒運動、騎單車的好場所，在一片綠草如茵的草地上，可欣賞園內於2011年種植的285株「河津櫻」，係由日本大島櫻和台灣的山櫻花雜交品種，粉紅花朵配上盎然綠地，生機勃勃。特別的是，河津櫻在夜晚陽光橋的燈光襯托下，形成獨特又迷人的「夜櫻」。

新店木柵私人花園騰龍御櫻

私人花園騰龍御櫻是一個位於新店與木柵交接處的私人櫻花林花園，園主在整座山頭種植約千棵、二十餘種的櫻花，如香水櫻、八重櫻、吉野櫻、富士櫻、枝垂櫻、霧社櫻等，不同時期前往都能見到不同櫻花，同時地理位置高聳、能遠眺大台北與101，風景廣闊優美，又有咖啡廳提供休憩，成為許多人賞花好去處。

園主也會在騰龍御櫻粉專即時更新花況，目前9日的最新消息顯示，櫻花還沒全開，開花量目前並不多，可以再等一、兩週。

圖為騰龍御櫻花景。(圖片來源：騰龍御櫻粉專)

烏來瀑布公園和情人步道賞櫻

每年從新春開始，烏來滿山遍野的山櫻和八重櫻輪番盛開，處處可見緋紅的櫻花妝點著烏來山水，除了新烏路沿線之外，福山地區、西羅岸產業道路、環山路、瀑布公園及勇士廣場，都是備受推薦的賞櫻路線；到了3月更有吉野櫻花開綻放山間，將烏來點綴得美不勝收。

來到烏來除了賞櫻，更不能錯過泡湯享受，寒冷的初春，安排一趟賞櫻、泡湯與美食之旅，徹底放鬆一下吧。目前烏來櫻花花況約7成。

最後，全台知名的「2017武陵農場櫻花季」已於昨(11)日登場，持續到2月28日，每天管制人數6000人，超過千棵櫻花樹遍佈整個園區，風景美不勝收。

更多櫻花花況請參考新北市賞花賞螢快報。