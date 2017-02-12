只冷到週一 下週二至五多雲到晴

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）氣象專家吳德榮表示，今(12)日寒流強度小幅減弱，但淡水清晨低溫仍只有8.4度，明天清晨中部以北空曠地區仍可能降至10度以下，週二起氣溫才會逐日回升。

中央氣象局表示，週一(13日)起寒流逐漸減弱，但夜晚清晨在輻射冷卻影響下，氣溫仍偏低，中部以北仍只有10、11度左右，東半部及南部則在13至15度，至於白天的溫度會有較明顯的回升，北部、東半部在18至22度間，中南部更可以來到23至25度左右，因此西半部日夜溫差偏大。

吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」也發文指出，今(12)日南部與東半部會有些零星降雨，明(13)日西半部晴朗穩定、東半部則有局部短暫雨，但明晨中部以北空曠地區仍可能降至10度以下，民眾仍要注意保暖，農、漁養殖業要繼續防範寒害的發生。

下週三到下週五(15至17日)風向轉為偏東到東南風，各地高低溫逐日回升，大部分地方高溫都可以來到22度以上，南部甚至可以來到26、27度，天氣漸趨舒適溫暖，不過要注意清晨氣溫仍較低，西半部日夜溫差依舊較大。

下週二到下週五由於水氣偏少，各地大多為晴到多雲的天氣，只有東半部地區偶有局部短暫雨。



中央氣象局提醒，週六(18日)才有一小股東北風南下，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；北部及東半部高溫略降1至2度，其他地方變化不大。