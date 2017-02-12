感染H5N6花蓮鴨已判定銷毀  台南3千多隻火雞也確診

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）農委會防檢局表示，本(2)月5日首度發生花蓮幼鵝感染H5N6後，10日又發現周圍三公里的養鴨場鴨隻也感染H5N6及H5N2禽流感， 所幸在運送到宜蘭屠宰場後被攔截；而台南日前三千多隻火雞暴斃，也確認染上禽流感，但何種病毒今(12)日才能檢出。

行政院農委會動植物防疫檢疫局表示，5日下午花蓮縣玉里鎮檢出H5N6亞型高病原性禽流感幼鵝死亡案例，為今年首例，花蓮縣動植物防疫所隨即對幼鵝拾獲地點半徑3公里內養禽場採樣檢測，其中一家鴨場，在管制前已有一批鴨隻送往宜蘭屠宰場屠宰，防檢局及時攔截、採樣送驗，10日確認這批鴨隻感染H5N6及H5N2高病源禽流感，計該批3,787隻屠體立即判定廢棄銷毀。

防檢局表示，當日該屠宰場屠宰作業結束後，進行場區徹底擴大清潔及消毒，並淨空24小時。另外，花蓮縣動植物防疫所對該批鴨隻的來源場周圍擴大禽場監測管制範圍及頻度。

監測範圍由原本半徑3公里擴大至5公里，並提高監測頻度由原本每月1次縮短至每半個月1次，連續3個月確認未檢出禽流感病毒活動後，才解除該地區的監控措施。

同時，該半徑5公里內的養禽場，須經首次檢測無病毒存在後，才可上市屠宰。花蓮縣也將對其轄內所有禽場，進行全面性的訪視。

另外，9日台南地區也出現三千多隻火雞暴斃，飼主原推說是飼料問題，但短時間大量死亡、加上正值防疫期間，農委會家衛所連日確認是否感染禽流感，昨已確診，病毒種最快今天可知。

農委會副主委黃金城表示，台南火雞場飼主當初沒通報禽流感並推賴給飼料廠，根據台南防疫所通報死亡火雞症狀也不像禽流感，死亡火雞大多是下痢脫水，呼吸道卻沒症狀。至於飼料是否有毒仍在送驗中，須做好幾種毒物比對才能釐清。

防檢局強調，依韓國及日本爆發H5N6亞型高病原性禽流感經驗，本病毒傳播力極強，透過候鳥入侵後，易藉由家禽、人員、車輛、箱籠、器具及野鳥等途徑在產銷環境中傳播。因此國內所有養禽業者都應提高戒備，抱持謹慎的態度落實場內各項軟、硬體生物安全措施，絕對不可以掉以輕心。



防檢局指出，H5N6亞型高病原性禽流感目前僅在中國大陸有發生禽傳人案例，日本及韓國禽場及野鳥雖有嚴重疫情發生，但未有禽傳人的案例傳出。



防檢局提醒，養禽業者要加強禽舍防鳥設施，阻斷家禽與候鳥、野鳥的接觸途徑，並做好門禁管制，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報防疫機關以釐清原因。

此外，民眾食用蛋、肉類務必煮熟，避免接觸及餵飼野生禽鳥，勤洗手，保持個人衛生以降低感染風險。