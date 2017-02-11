〈時評〉給科技部長的建言

有技轉王之稱的台大電機系陳良基教授，於2月9日從教育部次長轉調為科技部長，被認為是此次内閣改組的唯一亮點。陳良基教授一上任就發表了他的科技三支箭：1. 持續打底基礎研究、創造科技新的價值。2. 深耕創新創業、啟動摩爾定律思考。3. 以科學人才的奠基、連結未來世界。其具體做法包括派學生到矽谷學習等等。

正好在本週(2月5日)有位陳竹上先生投書自由廣場〈科技部需要科學精神〉(以下簡稱〈陳文〉)，陳良基教授是前台大副校長，有感於台灣論文造假、學術倫理蕩然的問題。而現任台大校長楊泮池教授，因為受到所謂台大論文造假事件波及，還在被調查之中。對於論文造假的問題，我也曾於台灣英文新聞週刊的時評中發表〈為何論文會造假、只因學閥經費多〉的文章評論過。

在〈陳文〉中、提出如下三項建議：1. 改善「假研究」風氣、2. 強化程序正義、3. 勇於自我糾正。當然，陳竹上有其論述，我在此以這幾年來參與執行科技部「能源國家型計畫」(NEP2) 地熱主軸的經驗，來驗證一下這些論點。

首先，討論「創新」，創新大家都常掛在嘴上而且講的喧天價響。但是真正的創新，在台灣學界及政府部門有人真正支持嗎？這才是目前最大的問題。我舉個例子，NEP2地熱主軸應該做什麼創新的研究工作？目前主導的部門推出要做EGS加強型地熱，而我認為應該作CEEG閉迴路同軸套管單管取熱的研究。在5年前NEP1徵求計畫的時候，我就提出要做閉迴路同軸套管單管取熱CEEG相關研究，但在NEP1，我們提的計畫沒有被推薦也沒有拿到研究經費。隔年到NEP2時，我們提的計畫，策略性的變成海洋大學主導的「宜蘭利澤地區深層地熱研究」裡面的一個小計畫，才拿到大約200萬元研究經費，而整個NEP2地熱方面經費每年是一億元，已連續四年了。

再談「假研究」的問題。我們不敢說NEP2地熱主軸所做的各項工作都是假研究，但是這些主導者，他們的主要目標並不是發出電來，而是能夠取得更多地質資料，有更多的論文發表，這是很清楚的。例如說，如何找到地溫梯度高的地方，讓它容易發出電來達到 1MW深層地熱示範性電廠，這是原先規畫的目標？而這些主導者執意要花用2億元的挖深井經費，在宜蘭三星紅柴林挖兩口EGS井。當時，我一直主張應該一口井挖在2014年研究調查的三星紅柴林，一口挖在2015年地熱主軸計畫所研究調查的地區－龍德利澤地區，但是不為所用，我盡全力也完全沒有辦法改變這些主導者的決策。結果，挖井經費2億元花下去了，一口井井底溫度68℃，叧一口井井底溫度102℃，根本就不能發電。那麼錯誤決策誰負責呢？没人需要負責。而且，主導的學閥們還可以繼續拿大錢，作明知不會發出電來的「假研究」。

在花錢挖三星地熱井之前，主導的幾位教授還跟我寫文章打筆仗，依照他們掌握的科學證據，他們認定選的地點井底溫度會有150℃以上。我提出即時有150℃，也不可能在兩個地熱井之間一小時有100噸的流水量。沒有這麼大的水量，就不可能達到0.5MW的發電量，但是他們不為所動。所以，我認為是否能發電其實並不是他們的考量，最後科技部NEP2地熱主軸辦公室直接告訴我們，這三年本來就沒有要發電，真是令人傻眼！既然，本來就沒有發電計畫，為什麼要拿地熱發電的大錢？這不就證明NEP2地熱主軸確實是作「假研究」。

再來談「程序正義」，〈陳文〉提到主要是計劃審查相關的一些流程，也提到會有學閥的問題。確實如此，像我們得罪了這些地質、地科界的學閥，只要與我們有關人員、合作的學者所提計劃，不管你做得再好也不會通過。〈陳文〉也提到「審查人匿名有權無責」；舉幾個例子來講，在2016年提出CEEG同軸套管單管取熱的計畫，被台大團隊直接拿掉，其中並沒有任何審查的機制。這是我最沒有辦法接受的。而且，之前計劃執行成果很差，在我來看根本就是不及格的計劃，四年來已花了5.4億元却連一度電都發不出來。NEP2 地熱主軸竟然在2017年還有研究經費可高達五千萬元以上，2018年也會有五千萬元以上，這實在是浪費！這些經費，如改撥到能源局做示範性地熱電廠還比較實際。不然集中起來，在利澤工業區宜蘭縣府環保局空地挖深井也有發出電來的機口。

我們建議新部長要改變遊戲規則，NEP2計畫應該要可以提申訴。否則就會像〈陳文〉所說的「科技部老車重新掛牌，如果只換駕駛而不改變交通規則，依然是開往黑金糾葛的道路上」。原因在於，這些學閥們完全沒有自我糾正的能力，又把持整個領域的學術資源。像NEP2國家型計畫還加上一個 「不可提申訴」的限制，這是非常不合理的。我們期望技轉王科技部陳部長，要重視計劃審查的程序正義。這樣，台灣的創新才有可能，創意才可能變成創業。

接下來，我再來强調一下創新的問題。這幾年來我在推動 CEEG 技術的時候，碰到的最大的問題就是政府官員說「此技術國際上沒有成功的案例，那麼在我們台灣怎麼可能會成功」。我真的不懂，因為如果別國已有成功的案例，那就不叫做「創新」而是「模仿」，「創新」就是以前沒有例子。更何況，我提的CEEG技術日本在2016年的10月21日，京都大學工學院已經在日本九州大分縣別府温泉地區，使用一口1450公尺的井取熱發電成功。在台灣也有許多這樣的井可用，例如宜蘭清水地熱園區，就有兩千公尺左右的乾井。現在需要的是，政府將研究經費投到這些地區來取熱，這些井的井底溫度約170℃左右，而不是將大錢花在以前完全不知曉的地區，在那邊海底撈針浪費很多研究資源。