川倍會指釣魚台適用美日安保　總統府：是我國領土

(台灣英文新聞 政治組/綜合報導)日本首相安倍晉三與美國總統川普於美東時間10日,在白宮舉行高峰會談與聯合記者會。安倍表示,他與川普兩人都確認,美國對日本有協防義務的《美日安保條約(The Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan )》第5條約的適用範圍含釣魚台列嶼。對此,總統府發言人黃重諺周六表示,「釣魚台列嶼是我國領土,這是政府一貫主張,我們的立場從未改變。」

總統府發言人黃重諺指出,台灣政府呼籲相關各方,秉持「擱置爭議,共同開發」的原則,以和平的方式解決東海地區的爭議,以維護區域的和平與穩定。

蘋果報導,涉外人士分析,日、美兩國在這個時間點確認《美日安保》的意義有兩層,第一個層次是,確認日、美在東海、西太平洋的利益一致,一方面化解川普選前的海外裁軍說、軍費付費說帶來的戰略不確定疑慮,第二個層次是緩解眼前中國近來在此區域頻頻利用飛機、軍艦繞飛展示武力的區域壓力,所以綁定美日、安保架構,也等於替日本在東亞的地位再確認。

涉外人士也說,對台灣而言,這個動作也可以化解川普上任來,亞太政策一度被認為會走孤立主義的疑慮,讓區域穩定獲得確保,尤其在區域安全上,安倍政府對台的友善,雙方也有機會增加合作空間。

延伸知識:《美日安保條約》規範美日同盟、防衛合作等關係,在冷戰時期成為鞏固美日邦誼的基礎,隨著國際局勢變遷而經歷數次修正,如下(參考「楊永明國際事務首頁」):

●1951年:日本與二戰同盟國簽訂《舊金山和約》時,與美國單獨締約確保非武裝日本的戰後安全,允許美軍駐紮日本。

●1960年:美日根據51年安保舊約重新修訂美日安保條約,主要內容為明文規定美日雙方的防衛責任義務、雙方對於駐日美軍的事前協議制度等。安保條約中規定日本不僅為防衛日本本土而協助美軍,對於美軍進行維持遠東地區國際和平與安全行動,日本也同樣將予以協助。1960年安保條約之中並未對遠東地區予以明確定義,但是就一般用語而言,遠東地區是從菲律賓以北區域,包括台灣和南韓。

●1997年:日相橋本龍太郎與美國總統柯林頓1996年重新定義美日安保條約,發表九點共同宣言,指出雙方安保合作重點,由因應戰後冷戰轉移至日本周邊危機;1997年底修訂完成的「美日安保防衛新指南」,重點除了日本本土的防衛之外,也包括日本周邊不安情勢的處理與因應。

至於有關一九九七年新安保指南中「日本周邊」(areas surrounding Japan)的定義問題,延續1960年政府統一見解觀點,日本和美國政府均強調是一個「事態」而非「地理」概念,亦即「對日本和平與安全具有重要影響的事態」。

●2005年:美日召開安保諮商「二加二」部長會議,會後通過《美日安保新宣言》,首度明確地將台灣放在其關注範圍。