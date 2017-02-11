紐約強制標示鈉含量超標食物警語

（台灣英文新聞 黃慧瑜／綜合外電報導）紐約州上訴法院10日裁定，針對紐約首開先例規定連鎖餐飲店於菜單上標註鈉含量過的高品項既合法、又造福市民健康。

該法令於2015年通過後，所有連鎖餐館包括麥當勞、肯德基等連鎖餐廳業者，都應於菜單上所有超過美國政府建議的全天攝取量上限(2300毫克)的品項旁印上鹽罐的圖像，業者若不遵守將遭罰款200美元（約台幣6530元）。

該法令僅具建議作用，並不會干涉餐飲業者的實際銷售行為或是禁止銷售鈉含量過高的料理，法令上路後，已有許多連鎖餐飲業者依照規定於菜單附上圖示，但「全美餐館協會」對此法令提起訴訟，表示在菜單上標示鈉含量過高的規定造成顧客混淆、侵犯餐館業者的言論自由權，以及衛生委員會越權等等。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)表示，法院的裁決「合乎基本常識」，並有效的提醒消費者注意自己每日的鈉攝取量。

現今美國人90%吃太多鈉，升高心臟病和中風的風險，紐約市府表示，強制業者加上標示，用意只為幫助食客知道他們所點餐食有多少鹽。甚至速食沙拉也有些鹽量超過三千毫克。美國政府建議的全天攝取量上限是2300毫克。

法令上路後，適用於紐約全市大約3300家餐館，都是在全美有至少15個分店的連鎖餐館。衛生官員表示，他們菜單上大約10%品項達到應該標示的含鈉量。

該法令於2015年通過後，市府去年6月開始對違規的餐廳開罰。