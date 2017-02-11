2017昂首雞鳴，中華電信迎接數位經濟新世代！

中華電信今(2/10日)舉行新春媒體餐敘，董事長鄭優以『數位經濟的發動機，創新產業的領航員』，期許中華電信引領全民迎接數位經濟新世代！

回顧2016年，中華電信各項業務持續維持領先地位， 4G客戶數快速成長達671萬戶，市占率37%；MOD客戶數達133萬戶，市占率20%；ICT(資安、雲端及物聯網)業務成長動能強勁，成長率達40%以上。業務實績也反映在財務績效的表現，每股盈餘達5.16元，超越財測。另外，亦積極爭取國際能見度，獲Brand Finance全球前500大品牌企業排名、World Branding Forum「世界品牌獎」及亞太區最佳LTE電信服務商等國際獎項的肯定。落實企業社會責任(CSR)更是不遺餘力，每年投入約10億元，執行電信普及服務與關懷弱勢；遇有災難，不分時地、全力以赴，投入災區，搶通通信服務。

董事長鄭優表示：『展望2017年，中華電信以「數位經濟的發動機，創新產業的領航員」自許，將持續加強寬頻網路建設，做為國內相關產業發展數位經濟的後盾；並將以電信領航員為定位，帶動資通訊等新興應用的發展及掌握新創產業成長的機會。同時，誠懇邀請頻道商與內容業者，加入MOD/OTT大平台，為台灣邁向數位匯流的里程碑，一起作夥打拼、共創雙贏。』

2017年，中華電信除持續拓展個人、家庭及企業三大市場重點業務外，將推展幾項重要的工作﹕(1)『推動創新產業發展』，提供新創團隊空間、寬頻網路、雲端平台等一站式服務及優惠措施，並探討業務合作或投資機會，打造優質的創新產業孵化環境。(2)『拓展海外市場』，善用國際海纜及海外據點之優勢，強化東協市場的開發，提升台灣國際競爭力。(3)『桃捷、高鐵4G/Wi-Fi上網開通』，桃捷部分已全線開通，高鐵部分將配合政府相關時程進行開通工程，提供優質上網服務。此外，中華電信將持續與產學界夥伴攜手合作，打造數位新經濟發展環境，共同引領全民迎向數位經濟新世代！