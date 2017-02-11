臺灣期貨交易所(以下簡稱期交所)為便利交易人辦理個人資料查詢作業，除現行郵寄方式或親臨期交所辦理外，以提昇服務效率及提供數位化服務，另再新增「交易人個人資料查詢系統」，交易人可透過網際網路查詢其於我國期貨市場之開戶及交易資料，此系統並自106年2月15日起上線提供服務，未來交易人查詢市場交易資料將有更便利的新選擇。
交易人使用此查詢系統，須具備「證券、期貨下單憑證」、「自然人憑證」、「工商憑證」或「臺網手機憑證」，經由網際網路連結至期交所「交易人個人資料查詢系統」(網址https://investor.taifex.com.tw/index)，或可進入期交所網站/交易人服務與保護/項下，點選「交易人個人資料查詢系統」即可連上查詢系統。此系統可大幅節省交易人現行郵寄或親自查詢之作業時間及成本，提昇便民之服務，並可達無紙化、節能減碳之成效，歡迎交易人多加利用。
期交所提升數位化服務效率 2/15可透過網路查詢開戶及交易資料
臺灣期貨交易所(以下簡稱期交所)為便利交易人辦理個人資料查詢作業，除現行郵寄方式或親臨期交所辦理外，以提昇服務效率及提供數位化服務，另再新增「交易人個人資料查詢系統」，交易人可透過網際網路查詢其於我國期貨市場之開戶及交易資料，此系統並自106年2月15日起上線提供服務，未來交易人查詢市場交易資料將有更便利的新選擇。