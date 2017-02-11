農曆正月十六　台灣苗栗客家人「掛紙」祭祖

（台灣英文新聞 施家恩／台北報導）今天是元宵節，而明天是農曆正月十六，也是苗栗客家人掃墓的日子，客家人俗稱掃墓為「掛紙」。苗栗地區客家聚落，在元宵節過後的第一天開始，就會進行掃墓祭祖，但近年來因社會型態改變，大多數已改為在周末掃墓，方便在外縣市工作子孫返鄉祭拜祖先。

客家人在台灣而言，屬於少數民族，一般來說，桃、竹、苗是客家人的大本營。至於掃墓祭祖的時間點，台中東勢客家人掃墓一定在清明節以前，不能在清明節後；高雄美濃客家人則是農曆二月第一周開始至清明節前；但苗栗縣客家人卻早在元宵節後就開始掃墓，其原因與生活節儉，和早期來台的客家先民艱苦創業的生活有關。

根據客委會資料，客家文史學者陳運棟研究，清光緒初年進士黃香鐵寫的「石窟一征」所提論點是，客家人要拜的墳墓很多，如果只在清明這一天，根本祭掃不完，所以從農曆正月16到清明節任何一天都可掃墓。

另根據文獻記載，苗栗地區客家移民大都由廣東渡海來台，比福建來得晚，平地都已被盤踞的情況下，晚到的客家人只好住山地定居、開墾土地，但因山區平地少，農作物不易生長，客家子弟為求生活，只好離鄉背井到都市謀生，只有在較大的年節才返家團聚並到祖先墓上祭掃。

客家人生性節儉，傳統上會利用年節購買的物品，留下來祭拜祖先，因此苗栗客家人也就逐漸改變習俗，在元宵節後第一天起到祖先墓上祭掃，然後離開家鄉再返回工作地工作謀生。

台灣的客家聚落掃墓祭祖時會在墳上「掛紙」，也就是將「黃古紙」用石頭壓在墓碑或放在墓地上。至於為何要「掛紙」？說法有多種，但是比較合乎情理的解釋，應是向先人「辭行」的意思。

老家在苗栗的彭小姐表示，傳統客家人以土葬處理身後事，子孫會在農曆正月十六當天掃墓祭祖，但由於社會型態的改變，許多客家子孫平日在外縣市打拚工作，會彈性選擇在農曆正月新年後的一個周末返鄉掃墓祭祖，並不會一定選在農曆正月十六當天，但今年這個日子正逢周末，元宵節初十五當天一大早便和家族先去清理墓地周邊環境，十六當天會有正式祭拜活動，行「慎終追遠」之優良傳統習俗。

農曆正月十六，苗栗客家子孫會返鄉掃墓祭祖，並在墳上「掛紙」，如圖中黃色紙片。（圖片提供：讀者台北彭小姐）