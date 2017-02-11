5.6級地震撼台南 幸無重大災情傳出

（台灣英文新聞 社會組／綜合報導）南台灣台南、高雄等地周六凌晨1時12分傳出強震，芮氏規模為5.6。中央氣象局表示震央在台灣島西南近海處、臺南市政府西南方12.2公里，在臺南市地區最大震度6級。

清晨1時12分，南台灣一陣天搖地動，將許多民眾從睡夢中震醒。氣象局地震測報中心觀測，這起地震發生在台南近海、曾文溪口附近，芮氏規模5.6，台南最大震度6級，高雄、屏東、嘉義、雲林和彰化也有4級震度。

台南地區民眾表示，地震持續時間約5秒鐘，但上下劇烈搖晃並不亞於去年春節期間的台南大地震，不少民眾紛紛跑到戶外。警消也提高戒備，關注是否傳出災情。

去年2月6日上午3時57分，6.4級強震造成117人死亡，其中台南永康區維冠大樓倒塌奪走115條人命，災情慘重。台南地區民眾有些人在社群媒體上寫道，此次地震喚醒民眾去年的悲傷記憶與恐懼，不少民眾在地震發生當下奪門而出保命。

《蘋果》報導，台南市區沒有人員傷亡，僅有零星災情，包括：中西區海安路茶藝館「唐寅居」的落地玻璃被震破，中西區康樂、神農路有老厝屋瓦、磚頭掉落，金華路一段某超商天花板掉下，小北百貨崑大店則是物品掉落。

台南周六凌晨地震造成台南一處變電所2台變壓器跳脫，影響用戶約50925戶，經台電搶修已於今晨1時40分恢復正常供電。