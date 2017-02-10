義大利文件解密！ 曾傾倒輻射廢料在台海域

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）義大利國會調查委員會8日解密一系列資料，顯示在90年代，義大利商人曾協助將大量危險輻射廢料，傾倒至台灣海域。

義大利媒體報導，國會調查委員會（La Commissione Parlamentare d'inchiesta）本次針對海運廢料，一共解密了義大利軍事安全情報局（SISMI）提供的61份文件。

其中一份被認為「特殊重大」的資料，是關於貿易商柯梅利歐（Giorgio Comerio）的調查。根據軍情局2004年4月21日的報告，這位海運商涉嫌偷運核廢料、走私武器，藉此賺取暴利，報告中許多情節是過去從未曝光的。

調查指出，柯梅利歐大約從1995年開始活躍，起初靠著跟北韓政府合作，從興南灣一帶發跡。報告更具體提到，他涉嫌以2億2700萬美元的代價，非法協助處理20萬桶輻射廢料，軍情局認為「這批廢料最後被處置的地點是台灣海域」。

另一份1995年9月5日的軍情局報告則指出，從1989到1995年之間，大約有90艘載運廢料的船隻沉沒在地中海，其中恐怕也包含有毒物質和放射性廢料。

報告還揭露，義大利向外國傾倒毒廢料的情節，直到晚近仍持續發生。軍情局2003年7月30日向當時總理貝魯斯柯尼提出報告，表示兩艘運有工業廢料和有毒物質的船隻，已經抵達索馬利亞首都。

調查委員會主席布拉提（Alessandro Bratti）表示，曾有兩名義大利國營電視RAI記者，想要深入調查傾倒毒廢料的議題，結果1994年在索馬利亞遭到伏擊喪生，調委會將更努力，持續施壓政府解密更多資料，讓他們的犧牲不是白費。