好看又安全 巴黎觀光景點引進「玻璃牆」

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）在築牆達人川普上任後，世界彷彿開始流行蓋牆了，不過法國築牆並不是為了要防墨西哥人，而是為了取代一座老舊、冰冷的鐵牆。

巴黎市長辦公室指出，將以2.5公尺高的強化玻璃牆，取代為了阻止恐怖攻擊而在2016年歐洲盃前於巴黎鐵塔旁豎立的鐵欄杆，如果這個計劃被通過，將耗資約2000萬歐元，工程在年底前就會開始。

觀光副市長Jean-Francois Martins表示，巴黎鐵塔是法國最受遊客歡迎的地標之一，每年都可以吸引超過600萬名觀光客，玻璃強化牆的建造就是為了阻止任何人或車輛直接攻擊、衝撞這個觀光景點。

法國的首都巴黎在前(2015)年11月遭受到聖戰士攻擊，並造成130人喪生後，全城進入警戒狀態，2016年7月，一輛卡車趁著南部城市尼斯的群眾歡慶國慶日時，直接開進人群當中，造成86人死亡，本月稍早，也出現手持兩把菜刀在羅浮宮附近襲擊駐守士兵的狀況。

這些攻擊事件都迫使法國必須採取更有效的措施，以對抗難以預料的群眾殺傷事件。

Martins指出，以巴黎鐵塔為首的巴黎觀光景點，在恐怖攻擊的情況下將會是首要標的，因此必須要引進特殊的防禦措施，本次計劃中，將會將景點南方、北方兩處的鐵欄杆更換為強化玻璃，希望可以一舉達成好看、易於進入、強化安全三個目的。

除了玻璃圍牆外，官方也打算重新安排景點的動線，以使安全性大幅提升。