全國唯一技職教育科今正式成立 產、學、青年代表到場齊祝賀

新北市政府為推動技職教育，建立一貫化的技職人才培育體系，全國首創成立技職教育科，於今(10)日舉辦成立茶會，由林奕華局長宣布正式成立!由原隸屬於教育局中等教育科下的技職教育股，獨立新設成為全國唯一的技職教育科，並在本市公私立各級學校、產業、科大、家長團體與青年各界代表的祝福勉勵下，全面推展新北技職教育3.0大藍圖。未來將專責推動「新北技職3.0」相關技職教育政策，更將作為本市產學訓整合窗口，透過跨局處整合發揮綜效，協助本市所屬學生皆能擁有良好的職涯發展，讓新北市成為培育符合國家及產業發展需求之人才基地。

教育局長林奕華指出，本市86年設立第一所縣立高職--鶯歌工商，是本市技職教育的起點，稱為「新北技職1.0」；102年1月1日起原國私立學校改隸本市，設有專業群科學校達24所，每年提供超過2萬5,000個就學機會，本局更以5年18億經費挹注「高中職旗艦計畫」，充實各項軟硬體資源打造優質技職教育環境。104年更率全國之先推出「新北市打造前瞻技職人才培育計畫」，將技職教育延伸至國小高年級階段，稱為「新北技職2.0」；今(106)年首創全國唯一之技職教育科，推動「新北技職3.0」，強化「職業試探教育」、「職業準備教育」、「職業繼續教育」三階段之相關政策作為，以實踐本市技職教育藍圖，提出三大政策目標:

第一，「從職涯認識到技藝接軌歷程普及與陪伴」:協助國小、國中學生提早認識職業世界，學校提供專業意見陪伴學生找到生涯發展方向，並建立每位學生專有之雲端學習履歷。

第二，「從學用合一下的創新創發與就業接軌」:高中職階段強調學用合一的概念，學校教導因應產業界所需之技術知能，重視創新、創發與創業概念，協助有意願之學生銜接就業市場。落實推動人才培育中心，重視青年師傅與青年創業議題，深耕新住民二代技職南向企業見習政策。

第三，「從職涯導向概念下的職能對應與跨域增能」:訂定各群科與企業職種職能資歷對照表，結合學習履歷進行動態式就業媒合，結合勞工局、經發局等各局處現有之職業培能平台(例：職訓中心、勞工大學、產經大學)，因應分析就業趨勢成立回流中心，開設跨領域學程。透過落實推動上述三大政策目標，讓新北市成為培育符合國家及產業發展需求之人才基地。

現場特別邀請產業界代表--曾在去年協助牽線完成台灣歐特克股份有限公司和大塚資訊科技股份有限公司捐贈本市三重商工共50套模流分析專業軟體（Autodesk Moldflow Insight）價值總計約1.5億元，同時兼具三重商工畢業校友與產業界代表雙重身分的模懋實業股份有限公司董事長李漢章表示，教育是國家發展與進步的重要原動力，而技職教育可培養出從事經濟發展的尖兵，各領域設計生產製造的人才維繫著國家進出口貿易的發展，目前技職教育發展所需的現代化設備、專業技術師資與產業鏈結等，需要政府大力投入，很感動看到新北市政府教育局如此重視技職教育，相信定能為新北市的技職教育開創無限可能。

熱心參與並關注技職教育、創客教育、機器人運動競賽議題，本身是技職生，同時也是本市青年事務委員會委員的新北高工三年級學生劉旂沅認為，臺灣經濟成長要靠的就是技術人才，要從技職的基礎紮根培養，當初因為抱著這樣的想法，所以選擇進入技職體系，在學期間無論是知識學習、技術養成或實習，都使他的求學經驗更為豐富，喜歡技職的他相信自己未來無論是升學或是投入職場，都具有相對的競爭力。