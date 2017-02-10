中華電信106年1月份營業收入187.3億元 每股盈餘0.46元

中華電信公司今（10日）公布自結營收概況。1月份合併自結營業收入為187.3億元，與去年同期相較，減少4.4%；營業成本及費用為144.5億元，較去年同期減少0.3%；營業利益為42.8億元，減少16.0%；稅前淨利為43.4億元，減少17.7%；歸屬於母公司業主之淨利為35.4億元，減少18.0%；每股盈餘為0.46元。與第一季財測相較，營業收入、稅前淨利及每股盈餘達成率均超前。

受惠於4G及行動上網客戶持續成長，帶動1月份行動加值營收較去年同期提升，惟行動語音營收及銷貨收入較去年同期減少，使得整體行動通信營收較去年同期減少。資通訊專案營收亦較去年同期下降。

1月份網際網路營收較去年同期成長。寬頻接取營收下降。市內網路則因行動電話及VoIP取代，使得營收減少。

1月份合併營業成本及費用較去年同期微幅下降。其中，行銷相關成本及費用因強化業務所需而增加，商品成本亦增加，抵銷因網路互連費與資通訊專案成本減少之影響。

截至1月底止，光世代寬頻用戶數達349.2萬戶，60Mbps以上的客戶數175.0萬戶，其中，100Mbps以上客戶亦達117.9萬戶。在公司全力銷售下，行動上網客戶數持續成長，達689.7萬戶，帶動行動加值營收占行動服務營收比重達54.7%。