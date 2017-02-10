2017年全球情勢快速轉變 關注國際重大議題 化危機為轉機

2017年是全球情勢快速轉變的年代，美國道瓊指數再創歷史新高20155.35點，美元指數也強力反彈回到100點大關之上，在經濟方面，歐美各國面臨著通膨數字的快速反轉；在政府政策方面，從美國新任總統川普的移民禁令，到歐洲德法等國的選情翻盤，金融市場將面對更多的不確定性，投資難度升高。川普的一舉一動是全球經貿的核心焦點，富邦期貨於2月7日舉辦名師高手面對面系列講座「川普效應與全球經濟展望」，邀請富邦金控首席經濟學家羅瑋博士擔任主講人，投資人出席踴躍，顯示美國政策的後續效應受到高度關注。

羅瑋博士在講座中表示，目前全球經濟已從過去的通縮預期轉變為通膨預期，資金動向的部分，要留意美國FED和歐洲央行縮減寬鬆所帶來的影響，還有製造業回美生產帶來的衝擊，海外資金回流美國的情況也可能觸發境外美元利率的上揚。原物料的價格能否回穩，受到美國基礎建設利多的支撐，同時在中國去產能政策上獲得助益，回過頭來可注意台灣相關原物料類股在經歷前幾年打壓後所隱藏的潛力；另外，也要留意歐洲的政治風險，除了英國啟動脫歐的後續動作，今年德、法選舉出現了更多變數，都挑動著全球股匯市的神經。

羅瑋博士進一步分析指出，在今年2~3月期間要特別提防市場的劇烈波動，川普在上任百日內將初步確定政策方向，雖然日前提名最高法院大法官對整體運作沒有形成干預，但接下來川普還將提名兩位美國FED理事填補目前理事會的空缺，若川普推派鷹派的人選，將會影響到今年FOMC會議升息的腳步。另外，目前FED主席葉倫的任期到2018年初，她曾表示在退下主席後仍將擔任FED的理事，因此川普在今年下旬提名接任的主席人選，以及與新舊主席的互動也都是話題。