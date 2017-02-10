台北凱撒「甜蜜情人」專案 這樣過情人節最划算

幸福的美好不能只靠想像，把握當下、創造更多的小確幸，就是維繫愛情生活不可忽略的一環。一年一度的西洋情人節倒數計時中，你計畫好要怎麼過了嗎？或許在忙碌的讓人喘不過氣的生活中，最好的禮物就是一場精心計劃的城市小旅行。

有時候，真的好想要來一場省力、輕鬆的旅行，想要把平時的煩惱通通拋棄，只專注於彼此的相處時光，好好來場浪漫又自在的旅行，探訪清幽的山間景色、在沙灘上來杯雞尾酒欣賞著日落，而這樣的旅行想像，其實都能成真，不如就先從一間有品味的住宿出發吧！台北凱撒在這甚麼都漲漲漲的節日裡推出超值的「甜蜜情人」住房專案，只要3,344元的甜蜜價就可以入住舒適時尚的悠遊客房(原價13,000元)；4,400元的驚喜價則可以直接入住豪華優雅的站前套房，再加送西班牙精選紅酒與頂級的手工冰淇淋！逆勢操作下殺超驚人的2.5折，這麼平易近人的價格讓小資族大呼這樣過情人節最划算，即使臨時抱佛腳的規劃也會讓人感覺精心策劃！

最好的禮物是與你一起看見世界，所以交通方便的情人節住宿也是很重要的，安排去浪漫景點走走的小旅行一定會讓兩人感情世界加溫不少。入住位於台北車站旁的台北凱撒大飯店，不論是直接在市區來一趟血拼購物兼約會晚餐，或是放慢步調到平溪放天燈祈福、陽明山櫻花季美景…都能輕鬆抵達悠閒玩，牽著彼此的手一起將台北的風光編織成彼此相愛的地圖。台北凱撒「甜蜜情人」住房專案讓您今年情人節的回憶更加甜甜蜜蜜！

