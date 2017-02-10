就職後首次 川普承認「一中原則」

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）當選美國總統後彷彿怕中國不夠憤怒似的，川普多次稱蔡英文為「台灣總統」，更是針對中國的南海政策和貨幣政策提出諸多的批評，不過看來中國的耐心總算等到了結果，川普在與習近平通過電話後，表達了支持一中政策的立場。

在一個聲明中，白宮表示，在與中國國家主席習近平的電話中，雙方討論了許多重要議題，並在習近平的要求下，川普「欣然同意」重申一中原則，並互相送出邀請，可以預見在不久的將來，就可以看到習近平訪美或是川普訪中的新聞，希望可以進一步討論兩國的合作關係。

根據《新華社》報導，習近平認為中美兩國進一步的合作至關重要，中國也願意在貿易、投資、科技發展、能源與基礎建設開發上與美國有更多往來，同時，習提出要與美國在「國際和地區軍事合作」上有更多溝通。

白宮的聲明稿一定程度舒緩了川普上任後，因為與「台灣總統」蔡英文通電話所引發的外交緊張，除此之外，川普公開威脅將要對中國課徵更高的進口稅也是原因之一，身為全球最大的兩個經濟體，如果因此引發貿易戰爭，後果不堪設想。

那中美關係從此就會一帆風順嗎？香港亞洲執行長論壇(Asia CEO Forum)主席Mark Michelson指出，這只是讓雙方緊張關係降溫的第一步，中美仍有更多問題待解決，像是是否會有經濟制裁？美國是否會繼續指控中國操控貨幣？南海議題又該怎麼辦呢？

由於競選政見的限制，川普似乎被迫要在對中議題上保持強硬，畢竟他在競選期間之所以能團結自己的支持者，很大一部分歸功於「中國搶走美國人工作」這類的指控上，也因為如此，上任後提高中國關稅等競選支票，讓川普政府面臨兌現的問題。

白宮形容這次的對話「充滿熱忱」，不過除了公佈了承認一中這一消息外，並沒有提供額外的談話內容，只知道雙方可能會在不久的將來訪問對方，討論怎麼樣的政策會對雙方最有利。

習近平在川普就職後三度試圖展開對話，兩次傳達祝賀之意，除了在去(2016)年11月習提到合作是雙方唯一之路外，其他皆沒有下文，另一方面，面對川普屢屢的挑釁，也顯得很克制。

北京大學國際關係學院院長賈慶國表示，白宮的聲明證明中國務實而克制的政策等到了結果，因為在川普承認中國「一中」的底線下，代表中國依舊可以與「川普的美國」合作。