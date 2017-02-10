〈時評〉國民黨無意改革人頭黨員

國民黨終於肯面對人頭黨員問題了，只不過，這次不改革，等到鋒頭一過，接下來將失去改革的契機。



國民黨人頭黨員的問題，到底嚴不嚴重？答案是肯定且必然的。但為何過去未成為討論焦點？關鍵在於國民黨屬於家父長式，使得歷年黨主席選舉，總是圍繞在少數人身上，不像這次參選爆炸，才讓問題真正浮上枱面。



但最值得玩味的是，幾位擬參選人當中，都只是高分貝指控人頭黨員的情況，卻沒有人拿出實際對策，不是沒有解決辦法，關鍵在於這些人在此次參選過程，或多或少都有拉人頭黨員入黨，一旦真的查下去，恐怕沒有人可以參選。



因此，可以預見人頭黨員的爭議，將是高高舉起、輕輕放下，只要黨主席選舉結束，最後又是船過水無痕，沒人會在意這碼事。畢竟，距離再下一次黨主席選舉，還有兩年多的時間，而且屆時參選人也可能銳減，自然就不會有人去關心、去改革。



回顧民進黨的人頭黨員問題，也困擾了長達二十多年時間，直到近年才獲得改善。因為民進黨的黨職人員，包括黨員直選黨主席外，中常委也是透過黨員、黨代表、中執委一關一關選上來。



不僅如此，民進黨加上過去要參選公職，黨員投票占有一定的高比重，使得養一位人頭黨員，可以有多重功用，導致黨內有意競逐大位者，不惜大手筆灑錢養黨員。



後來，民進黨逐漸改革，黨公職黨內提名的過程，改採民調方式辦理，使得黨員的影響力大幅減低，只剩下選黨主席等少數功能，由於人頭黨部的投資報酬率大幅下降，自然意興闌珊。



然而，國民黨對這些視而不視，一個個做賊的喊抓賊，還怕喊得太小聲，或是太晚喊，就被當成賊，於是乎，想要解決人頭黨員的問題，其結果可想而知。



（作者李平華，資深媒體人）