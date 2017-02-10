上訴法院否決旅行禁令 川普：「法院上見」

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）繼兩個州的法院宣布川普禁止七國人民進入美國的行政命令違憲後，美國聯邦上訴法院也認定川普的行政命令違反美國憲法精神，引起白宮與司法權的對立。

先是各地方法院宣布各州不得執行川普的禁令，判定行政命令違法，這讓川普連續發了好幾則憤怒的推特，指責法官無視美國國家安全，未料專事處理地方法院上訴的聯邦上訴法院決定維持各州法院的原議。

第九屆聯邦上府法院在一則聲明中指出，政府並沒有辦法提出任何證據，證明禁令中的七個國家人民在美國進行恐怖攻擊，因此以三比零的比例，一致認定不會推翻下級法院對這項行政命令的裁決。

上訴法院甚至直接地表示，比起思考該如何提供證據說服法院去接受禁令，白宮明擺著就是不想讓其他部門監督，因此法院重申，認定總統無權單方面專擅，不在其他部門的監督下訂定移民法規。

事實上也確實如同法院的聲明，白宮派出的律師完全沒有準備好足夠證據，完全沒有打算在庭上說服上訴法庭法官的打算，而只是擺出傲慢的態度，不斷強調總統對於移民法規的權力，絕對到無需提供任何合理的解釋，。

相較之下，來自各州法院的律師則提出了足夠的證據說服上訴法院，如果在此時實施禁令，不僅嚴重侵害公民權，更將進一步造成混亂，川普在其後隨即推文，指控法官為了政治因素作出判決，揚言「法庭上見」，只是此時，川普要去的又是哪個法院？

川普指的極有可能是最高法院，只是在這個時間點將命令帶向最高法院，對川普而言似乎不是最好的時機，在新提名的保守派大法官Neil Gorsuch走馬上任前，川普任何的進一步舉動，都只會讓他離自己的目標更遠而已。