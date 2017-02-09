快遞公司UPS司機不左轉  每年省下逾3,000萬公升汽油

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）聽起來有點奇怪，但全球最大的快遞商和包裹運送公司UPS(優比速)的司機並不總是走最短路程，這間公司給了送貨司機一些特殊的開車指令，包括司機非必要不能穿越對向車道，亦即若是行駛在右側的國家，就不能在路口左轉。

但這代表司機必須繞更多路才能抵達目的地，這是為什麼呢？

Quartz報導，每天在成千上萬件包裹中，UPS司機必須解決「車輛路徑問題」(Vehicle Routing Problem)，它是指一定數量的客戶、各自有不同數量的貨物需求，配送中心會組織適當與「最佳」的行車路線，而「最佳」通常就是指最短路徑。

「車輛路徑問題」最早於1959年由George Dantzig提出，廣泛應用於處理貨物配送、計程車行車路線等，在過去五十年來，即使已有大量科學研究出爐，仍有許多科學家在尋找此問題的最佳解。

UPS則率先脫離尋找最短路徑的困境，找尋其他方式最優化他們的配送路徑，其中一個方法就是避免在十字路口穿越對向車道，儘管可能與目的地路線相反，但大幅降低了車禍意外的發生，以及等待穿越道路的時間，也同時節省了汽油。

對此，UPS設計出一套路線規劃軟體盡可能避開了左轉的路線，整體而言路線圖上只有10%的轉彎是左轉，因此，UPS宣稱他們一年省下了1,000萬加侖(逾3,000萬公升)的燃油、2萬噸二氧化碳，每年可運送超過35萬件包裹。這樣縝密規劃的行車路線也讓UPS節省1,100輛卡車的使用量，與2,850萬公里的里程。

既然「不左轉」政策的好處這麼多，那為什麼不全市、甚至全國都統一規定只能右轉呢？難處在於，並非所有路線採用這種策略都最具效率，民眾也只會在「改變駕駛方式符合個人利益」的前提下才願意配合。

況且，還存在類似囚徒困境的問題，這種政策需要所有人都遵守才會完善，但對個人而言，自己為了便利而左轉、犧牲他人合作，是最符合個人效益的，然而，一旦有人貪圖方便而破壞規定，則整個體制就會崩潰，大家都得不到好處，因此若無法說服他人依照設定的規矩走，就需要政府以強制力出面解決，但這又有多困難呢？