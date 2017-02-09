麻省理工科學家新解  胃酸可作體內發電

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）胃酸是人體內用來協助消化食物的分泌物，以利小腸吸收食物中的養份，但由於胃酸PH值介於1.5至3.5，十分強烈，需要有厚實的胃壁包覆著以保護人體其他器官。

Quartz報導，除了消化食物，麻省理工學院和布萊根婦女醫院的科學家們還找到胃酸的其他作用，在一份6日發表的研究報告中，研究團隊利用豬隻做實驗，他們找到方法可以利用胃酸替體內溫度計和傳送器(transmitter)發電一整個禮拜，如此醫生將更容易診斷出病人腸胃狀況。

一般而言，電池的發電方式是透過含有正負兩極電解質，使正負極的離子互相轉換，正離子強迫負離子透過外部途徑如燈泡進行電解作用，進而產生電力，並能將電力儲存。

但在這次的研究裡，科學家將電池發電原理稍做改變，他們利用鋅、銅和動物的胃酸做為電解質，並將這種電力系統與存放於豬隻胃部和小腸內的體內傳送器連結，供給傳送器電力之用，傳送器每12秒就可以檢查一次豬隻的體溫，並將資料傳送給外部2公尺遠的接收裝置，電力可維持長達一週，且實驗證實並不會造成豬隻身體疼痛。

但這種裝置也不是每次都有效，實驗過程中，有兩隻豬的傳送器被胃酸磨損過多而失去效用，有時候食物通過消化道的速度太快，也無法確實紀錄到所需資訊，但在那些成功的案例裡，這種胃酸發電的體內裝置大幅度改善了現今科技發展。

例如醫生用來偵測病患體內腸子運作的傳統小型鏡頭，電力只能持續約一天半，而有時候使用鈕扣電池，裡面又含有毒素，若不慎卡在病患體內則可能造成危險。