高志明：「政府是勞力密集服務業」只講對了一半！

（本文轉載自高志明「環保食安志工」臉書專頁）

一、驚聞：行政院人事行政總處人事長表示「 政府是勞力密集服務業！」人事長只講對了一半；「政府是服務業」沒錯！但是「政府絕對不應該是勞力密集的」，不能只想管理、檢查人民！「萬能的政府」在歷史上是不曾永續存在過的！

二、試問：過去20幾年來，歷任政府花費「人民納稅錢」 超過二千億元以上，推動電腦化、e化、無紙化，不斷強調e-Government( e-電子化政府)，以及數位化檔案資料；但事實上，投資金額與效益不成比率。以「找檔案資料」、「發稅收單」而言，「e化政府」比起30年前 ，應該要快上一萬倍；政府為何還會是「勞力密集」？

三、目前，人民申請各種案件時， 許多政府機構還是要老百姓自行到不同的政府機關去申請證明文件；此在在顯示「e化政府」的效果， 沒有發揮；「納稅人」只享受到CP值不高的「e化政府」效益。

四、試問：10年、20年後、到處都是關燈工廠、無人工廠， 體力勞動人力少、知識工作者多，或是當滿街都是無人駕駛車，車禍可能也不少；那時，當然還是要有政府，但是有需要增多人手，去做「勞動檢查」 嗎？所有事務的處理，當然就是靠資訊、靠錄影檔案判定， 只需要極少數公務人員；屆時，怎麼還會是「勞力密集」？

五、當政府做好「環安」、嚴格管控化學物質、教導農民慎用農藥、 、等「源頭管理」後，所有台灣微型小型餐廳餐飲業者， 就可以安心買到好食材，提供全民消費者安全飲食；如此的政策，不去落實執行， 反而要招募更多的政府人力，去稽查末端、後端的弱勢商家、農民？ 此根本違反「品質管理」必須「在前端、源頭，攔截、 阻止不良品質原料物料」的大原則！ 請教一下「科技業工程師」即可知！

六、「監獄人滿為患 管理員人數不足」的說詞，也是沒有正視社會問題根本、以及忽略「降低犯罪要因」之非常不恰當的說法！政府是有必要整合各部會、及所有學校、社團、社區、家庭、 宗教團體的力量，共同努力為台灣下一代，創造一個可以平安成長的環境； 絕對不是政府以「單方面」、用「勞力密集」的觀念處理！

七、歷史上，「萬能政府」、或「大政府」的思維，只存在於「 專制國家」、或「落後國家」；台灣已經是「自由度」極高的「民主國家」， 政府若有不正確的思維，只會增加人民百姓的稅賦， 完全無助於台灣國際競爭力的提升、與增強。政務官應該慎言、慎思！