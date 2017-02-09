2/9日本華麗「食肉節」  意外引發美澳另類肉品角力

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）日本的國定節日「食肉日」是一年一度鼓勵大肆放縱吃肉的日子，這個由飲食產業選在2月9日的節日，起源來自於日文單字。

Quartz報導，日文的「肉にく」(唸成niku)和「2月9日に きゅう」(唸成ni-kyuu)發音很像，讓2月9日成為最合適的慶祝日，不過，儘管無法確定這個節日當初是由肉類愛好者或是肉品業者提出，隨後卻受到日本超市與餐廳廣為宣傳，在這一天設計出許多飲食優惠與肉品折扣以慶祝。

今(2017)年位在東京的Yoyogi酒吧推出肉品吃到飽活動，連鎖餐廳Gyu-Kaku也早已開始打出餐點折扣，超市更推出半價優惠，都要趁這天吸引大批肉食愛好者上門。

值得注意的是，「肉食日」不只是個吃肉的藉口，也反應了日本逐漸興起的肉食消費者口味，近幾年肉類已成為日本農產品進口的大宗，每年高達20%的進口量，日本1億2,700萬人口也成為全球最大的肉品進口國，多數來自美國，根據美國農業部數據，近十年從美國進口至日本的豬肉數量上升20%、牛肉更是上升達1,400%，十分驚人。

日本對肉品的大量消耗也引起美國和澳洲肉商的激烈競爭，甚至在川普上台退出TPP後，一度引發美國肉商的緊張不安，自那時起，澳洲肉商便開始積極進軍日本肉類市場，填補美國留下的真空。

不過，這種另類的國際競爭日本人又哪裡在意呢？只要走進肯德基能點一份美味酥脆的炸雞，肉品從哪裡來似乎就顯得不那麼重要了。