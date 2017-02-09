延續新年歡慶氛圍 台中金典酒店多項優惠迎吉年

迎接新的一年到來，台中金典酒店為了和大家一同歡喜迎新春，特別 在一開春即推出多項優惠活動，包含元宵猜燈謎摸彩、以及2月份的 情人節優惠活動，和年後的「三人同行一人免費」優惠希望在年節的 歡樂氣氛中，帶給大家更多的優惠，一同歡慶新春！

春節連假後，大家期待的正是元宵節活動，台中金典栢麗廳提前於2 月6日起，推出猜燈謎摸彩活動，凡是於台中金典酒店進行餐飲消費 滿一千元，即可參加猜謎活動，猜中答案者還可參加抽獎， 除了餐飲抵用券外，還有機會抽中精緻客房住宿券， 趁著新年大家不妨動動腦，並試試自己的手氣， 為新年增添趣味及喜氣。

提到喜氣，元宵節之後正是2月14日西洋情人節，台中金典酒店栢 麗廳在情人節期間（2/11～2/14），推出「愛戀密碼」 活動，只要是至栢麗廳用餐民眾的身分證字號當中，有「5、2、 0」三個數字的其中一碼，即可享有平日用餐享原價5折，假日享6 折的優惠。另外，蘿拉牛排館及金典鐵板燒則是在情人節期間，推出 超優惠的浪慢情侶雙人海陸套餐，以浪漫優惠價即可享用緬因活龍蝦搭配爐烤美國特級牛小排的海陸饗宴 ，並加贈熱紅酒，同時，情人節當天用餐還可參加摸彩活動，獎品有 餐飲抵用券、金園餐券、精緻客房住宿券等好禮。

延續新年的歡慶氣氛，栢麗廳將自2月15日起至3月31日止，祭 出「三人同行一人免費」的新春優惠專案，希望帶給大家更多利多誘 因，只要現場以現金或刷卡支付，就可以享有三人 同行一人免費的專案優惠，不但能盡情享用多元化的精緻菜餚， 及主廚現場烹調各式料理、現做窯烤比薩等自助百匯， 再搭配將近7折的價格優惠，一定可以讓人感受到無比的幸福感。