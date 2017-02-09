2017恣意浪漫情人節珍情饗宴

過完元宵節，緊接著就是浪漫西洋情人節！君鴻國際酒店自2/10 (五)至2/14(二)，各餐廳陸續推出各具特色的西洋情人節套 餐。悅客鐵板燒餐廳主要以高檔頂級牛排、新鮮食材、互動式吸睛之桌上 服務、自助吧，吸引美食老饕長期喜愛之名餐廳，歡迎情人們邀請最 愛的人共享此特別的日子，悅客鐵板燒餐廳預約專線:(07) 566-1176



以厚切牛排名聞遐邇的39F SKY大廳酒吧，特於2/14(五)情人節深情推薦西式明蝦海陸 情人套餐，內含前菜、湯品、小盤、雪霜、主菜、 甜點與飲品等7道菜。主菜可選擇 香煎明蝦鮭魚佐柳橙奶油醬汁或香煎明蝦美國肋眼佐松露紅酒醬汁二 選一，餐廳另聘五星級Live Band樂團與情人共度浪漫夜。39F SKY大廳酒吧訂位專線：(07)566-1161



喜歡日式料理的情人們，歡迎來場雲端的浪漫饗宴，77F風和里日 本料理餐廳2/10(五)~2/14(二)推出日式情人套餐。內含日式調酒、沙拉、生魚片、 味噌燒、菲力牛、大海老、軟殼蟹捲壽司、海鮮清湯、水果、甜點 . .. 等11種品項的日本料理，座位有限，為避免向隅，歡迎情人們 即時預訂今年第一場深情浪漫之約。風和里日本料理餐廳為全台最高 無敵海景日本餐廳，以在地食材加空運海鮮， 以及主廚親自到魚市場挑魚買魚。讓饕客品嚐最新鮮、 最原味日本料理。情人節訂位請洽:(07)566-1148



想把永恆之愛獻給情人的朋友，即日起至3/14(二)白色情人 節，君鴻國際酒店1F朱力安烘焙坊別出心裁，精心研發『宇宙恆戀 巧克力禮盒』，由點心房主廚手工打造七款創意星球巧克力， 造型以地球、星塵玫瑰、金星女神、歐若拉之戀、彗星、火星、 木星為主軸，每一顆都是獨一無二的藝術品。店長推薦12顆入禮盒。情人們 也可以自行挑選巧克力口味，組合成獨一無二的情人禮盒，將永恆的 宇宙，獻給世界唯一的愛。君鴻國際酒店1F朱力安烘焙坊堅持用健 康食材、手工鮮製各式麵包糕點，其手工巧克力亦有台灣最好的冠軍 巧克力之稱。此次朱力安烘焙坊以永恆之愛為出發，打造『 宇宙恆戀巧克力禮盒』，藉此祝福情人永浴愛河， 情人禮盒預訂專線:(07)566-1149