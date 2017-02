推進新南向 新加坡地位關鍵

(台灣英文新聞/ 李嘉 綜合報導)總統蔡英文上任後大力推動新南向政策,並宣佈今(2017)年邁向行動年,目標交流國家高達18國。

其中,新加坡是全球最國際化的國家之一,也是台灣第5大貿易夥伴及第4大出口市場,雙邊經貿關係極為密切。

新加坡和東南亞各國連結深,貿易往來密切,是東南亞最重要的經貿門戶。

2013年11月,台灣與新加坡簽訂「新加坡與臺灣、澎湖、金門及馬祖個別關稅領域經濟夥伴協定」(Agreement between Singapore and the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu on Economic Partnership,ASTEP),亦稱為台星經貿協定,並於2015年生效。

此協定為台灣與東南亞國家所簽署的第一個經濟合作協定,將幫助台灣與新加坡在商品、服務、食品安全、智慧財產權、電子商務等多領域互助合作,效期長達 15 年。

ASTEP的貿易自由化,讓台灣得以藉此連結亞太、佈局全球,對於政府積極推動的「新南向政策」以及持續推動台灣參與亞太經濟整合等層面有相當的助益。

駐新加坡台北代表處代表梁國新甫上任時便指出,台灣與新加坡關係有很長的淵源,兩國處境相似,面對外在環境也都十分具有挑戰性。因此,台星雙方在許多面向,都有相互學習之處,包括經貿投資、觀光旅遊、甚至文化交流等。

梁國新為前外貿協會董事長,法學、經貿背景出身,過去成功推動台星經貿協定,亦有駐外經驗,並於去年11月接任新加坡代表一職。

新加坡為亞洲國家中,除了中國以外,第一個表態願意與台灣簽署經貿協議的國家。

對此,梁國新表示,在其任內將加速推動台星之間經濟、文化、外交等各項的交流,促進台星兩國建立長久友好互動以及合作順暢的雙邊關係。

新加坡駐臺北商務辦事處代表黃偉權亦曾受訪表示,支持台灣政府所推動的「新南向政策」,表示新加坡樂見於任何支持區域發展與合作的政策。