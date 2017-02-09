10日夜空三合一群星秀  滿月彗星月蝕一次看個夠

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）這週五晚上來個特殊的星象體驗吧，抬頭仰望夜空尋找滿月「雪月」、半影月蝕與閃逝的彗星，欣賞難得一見的天文奇景。

2月份的北美是個大地雪白的月份，因此這個月的滿月又被稱為「雪月」，但今年的雪月又十分特別，因為剛好遇上半影月蝕，意即月亮只通過地球的半影區，而月亮來自太陽光的光芒被部份遮蓋後，形成不同明暗的灰色陰影。

《華盛頓郵報》報導，滿月「雪月」將於美東時間晚間5時30分於美國東岸升至海平面上，進入地球的半影區，且以前所未有的慢速移動，月色會開始黯淡轉灰。

根據美國海軍天文台的Geoff Chester，在月蝕發生的中間階段，約晚間7時44分(台灣時間11日早上7時44分)，月亮北部三分之一的部分會呈現出最暗的灰色，在月蝕發生的後半段，將逐漸恢復成月亮的鮮明光亮，月亮也將在晚間9時55分完全離開地球半影區。

緊接著是彗星登場的時刻，過去2個月均可在日落後藉望遠鏡觀測到的第45號週期彗星(Comet 45P)，在美國東岸時間晚間10時30分是最接近地球的時刻，這顆淡綠色的彗星用肉眼不可見，但可用望遠鏡或雙筒望遠鏡在武仙座星群中發現。

自由專欄作家Eric Mack表示，若碰巧天氣不好而無法見到，也可以在11日的清晨天空中尋找看看，這將會是30年來最接近地球的一次。 根據天文新聞網站《Slooh》，在地球的大部份地方都可見到部分或全部的月蝕現象，唯獨太平洋地區、日本、韓國與澳洲無法見到，台灣大部分區域將可在月落時見到月蝕現象。

但看不到也沒關係，《Slooh》的天文專家群將會網路直播月蝕和彗星現象，世界各地最早的月蝕直播從晚間5時30分開始，許多星象專家會在晚間約7時30分、月蝕最大化的時刻加入直播替民眾解說。

以上為天文新聞網站《Slooh》的網路直播「The Full Snow Moon Eclipse」。