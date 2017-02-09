台灣文學x捷克插畫 書展對話文學外交

台灣作家吳明益的《複眼人》，羅青的《詩是一隻貓》，首次在歐洲以捷克文發行出版，因此國資圖與國際(捷克)麋鹿出版社特別合作，在本次2017台北國際書展辦理首次新書發表記者會，並舉辦【聚焦書房：臺灣文學Renaissance Man】記者會。

Renaissance Man(文藝復興人)在歐洲意指知識非常豐富的人，記者會現場邀請二位臺灣作家以及身兼捷克童書插畫家和出版商雙重身分的湯瑪士．瑞杰可(Tomáš Řízek)進行訪談並讀者交流。

吳明益在記者會上分享，當自己作品被翻譯為他國語言時，儘管他的創作是以華語書寫，但是其實創作涵養士來自於母語(台語)，當《複眼人》被翻譯為多國語言時，也讓他開始注意各國語言的文化背景，對他是很好的衝擊。

羅青表示，《詩是一隻貓》這本書的創作靈感來自布拉格，能讓捷克讀者產生認同感。對於自己作品翻譯成捷克語，羅青表示，身為詩人，自己非常注重美感，一部翻譯小說要暢銷，作品本身之外，翻譯更需要有符合時代以及目標語言的語感。

而台灣女婿湯瑪士．瑞杰可則是分享繪本創作的心路歷程及出版的豐富經驗，這次除了將兩位台灣作家的作品介紹給更多捷克讀者之外，在記者會上授權他繪圖並以中文發行的兩本電子書《月亮與男孩》及《泰雅勇士大步向前》的版權給國資圖，成為麋鹿出版社首次且惟一授權電子書的圖書館，展現圖書館積極與國外出版社密切的交流與互動，藉由文學來拓展外交。