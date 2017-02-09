遲來的聯繫 川普向中國釋善意

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）在頻繁攻擊中國南海政策，並就一中原則與中國多次交鋒後，川普首次與中國國家主席習近平展開了直接對話。

在一封信中，川普首次感謝習近平在他就職時表達的祝賀，並期待兩國在未來能有「建設性」的兩國關係，在此之前，川普已經致電所有其他國家領導人表達謝意，唯有對中國遲遲沒有表示。

川普在信中指出，對於美中關係有很高的期待，希望可以與習近平合作建立和諧穩固的中美關係，同時祝賀所有中國人民雞年順心、元宵節快樂。

對此，中國外交部發言人陸慷表示，中國十分重視此一信件想傳達的想法，並感謝川普在農曆新年時傳達給中國人民的祝福，並指出中美兩國的合作是未來唯一的選擇。

在一連串針對中國貿易、政策的攻訐之後，這封信似乎代表著川普的對中態度將轉變，在此之前美國政府不僅在南海議題上與中國針鋒相對，宣稱將阻止中國前往南海諸島，還因為川普在推特上稱蔡英文為「台灣總統」導致中國抗議。

信件內容披露後，由於川普在競選時反中的論調仍在選上後持續，許多人紛紛感到不可置信，尤其是列舉川普在上任前於推特上的推文，幾乎都是在抨擊中國關於匯率、南海等議題上的作為，他還質疑長期以來被視為中美關係基石的一中政策。

相較於川普強烈的攻擊性與滿不在乎的態度，北京的回應一向十分小心，僅僅表示北京「嚴重關切」川普的發言，並呼籲川普繼續承認一中政策，以維持中美關係友善、穩定，就連川普稱蔡英文為台灣總統，北京也沒有指責美國，而是將砲火轉移到台灣上，形容川普的言論是「台灣的小手段」。

不過身為政府宣傳先鋒的官媒則不像外交部那麼保守，除了大肆批評川普行為不當、破壞中美關係外，更是在南海主權上十分強硬，表示如果美國硬來，將會面對「全面的中美戰爭」，這種言論雖然並非正式宣言，官媒與政府的緊密連結又讓人不得不謹慎看待。

如今，川普釋出了善意，是否會改變兩岸平衡，還有待進一步的觀察。