歐美女性生理期「月亮杯」終在台合法通過！ ２月中上市

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）歐美女性常用生理用品「月亮杯」終於在台灣合法上市！台灣月亮杯群眾募資發起人「凡妮莎」曾穎凡，歷經20個月，7日收到衛福部核准通知，將可合法在實體通路販售月亮杯，最快17日在台北世貿的國際美容展上市。

俗稱「月亮杯」的「月經量杯」(menstrual cup) 是一種用矽膠材質製作的軟杯，容量從8毫升到42毫升不等，可以捲起推入陰道之中，用以承接經血的女性生理用品。

約10到12小時更換一次，經沸水、消毒碇消毒後可重複使用5到10年，在美國推行逾70年，標榜省錢、環保、不用頻繁更換，而受到白領、運動員、背包客等女性的喜愛。

雖然在歐美國家，月亮杯是在超市就可採購的民生基本用品(跟衛生棉、棉條放在同一櫃位)，但在台灣想要使用的女生，必須自己出國購買、或者託人從國外代購，一旦被海關發現還會被以違禁醫療器材查扣。

台灣月亮杯募資計劃小組解釋，目前台灣礙於「醫療器材進口法規 」和「歐美廠商不願意嘗試開發台灣市場」等原因，使台灣女性無法合法在台灣買到這類生理用品，若透過修法改變醫療器材的管制等級，不知需耗時多久。

因此台灣月亮杯募資計劃小組自行開發月亮杯，送至衛生福利部申請醫療器材查驗登記，通過醫療器材的法規標準，讓想使用月亮杯的女生，可以尋求合法途徑，正大光明的買到安心產品，而這項「台灣月亮杯群眾募資計劃」也意外地在2015年底短短四天內就成功集資近1,000萬元、吸引6,361位贊助者要做1萬個月亮杯。

不過，凡妮莎表示，台灣民情仍然相對保守，多數女性對於要在陰道置入異物多感到遲疑，且以募資成果來看，20毫升的小型杯比30毫升訂單多4倍，可見女性對在陰道置入月亮杯，都還存有「怕塞不進去」、「怕痛」的恐懼。

一位月亮杯使用者、30歲上班族說，過去買棉條、衛生棉都要囤貨，有了月亮杯後1顆就搞定，也想多買不同品牌尋找最適合自己的款式；22歲女學生說，她都用衛生棉墊、從未用過棉條，這次肯「越級打怪」嘗試月亮杯，看重月亮杯標榜環保。

2015年12月募資結束後也順利申請了專利，並開始與製造商討論產品細節、向衛福部申請第二等級醫療器材核可，但原訂於2016年5月出貨的產品，因衛福部要求需有臨床實驗，必須提出各種檢測證明材質和使用對人體無害，以及廠商出現的違約問題，而面臨兩次延遲出貨，終於在2月7日通過醫療器材查驗登記，2月17日可合法上市。

但由於目前月亮杯尚未開放網路購買，目前唯一確定的實體活動為17日至21日台北世貿一館的國際美容展，台灣第一個合法的月亮杯會於現場教學並販售；下一步，凡妮莎將等待中央修法讓月亮杯可合法網購，讓民眾取得和銷售通路更便利。