債券ETF獎勵活動1月份全民開獎得獎名單出爐 幸運得主就是你!

櫃買中心債券ETF獎勵活動1月份全民開獎已於2月6日完成抽獎，共計有46位投資人得獎，每位得獎者可獲得百貨公司禮券1,000元，詳細獲獎名單將公布於櫃買中心網站。

櫃買中心表示，於1月份參與債券ETF交易並完成基本資料登錄之投資人，可上網查看是否幸運中獎。此外，櫃買中心提醒中獎之投資人於接獲中獎通知後，須備妥身分證影本及填具付款證明單（由櫃買中心提供）等資料，並寄回櫃買中心，經核對無誤後，櫃買中心將主動寄出禮券，讓您在家就可輕鬆拿禮券。

另外，有關證券經紀商業績競賽獎勵部分，依櫃買中心統計1月份債券ETF之交易資料來看，1月份債券ETF總成交金額為新台幣1.57億元，目前暫居前五名之證券經紀商分別為日盛證券總公司、富邦證券華信分公司、元大證券大同分公司、元大證券新店分公司及元大證券台南分公司，相關資料已揭示於該中心網站「首頁>ETF>債券ETF獎勵活動專區>E門豪傑獎競賽龍虎榜」中，櫃買中心指出，於活動結束後，將就累計債券ETF總成交金額達一定金額以上者，選出成交金額最大之前3名證券經紀商，有機會獲得最高新台幣10萬元、9萬元及8萬元之獎勵金，櫃買中心誠摯的邀請各證券經紀商一同共襄盛舉。