校長自編動感健康操 一起健康運動跳起來！

(台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導) 新北市105學年度第2學期國小校長會議於今(9) 日在三重區集美國小動感登場，本次會議以「玩運動‧動健康」為主 軸，市長朱立倫特別到場帶領220位校長一同換裝跳健身操，並強 調持之以恆的運動習慣，才能享受健康樂活的幸福人生，期勉校長們 推動普及化運動，提升學生體適能及強化校園團隊精神凝聚力，落實學生每日規律運動的目標。

市長朱立倫表示，新北市從105年推動「新北動健康」政策，鼓勵市民加入動健康的行列，且因應高齡化時代來臨，希望市民從小養成運動的習慣，不僅要活到老學到老，更要運動健康到老，因此新北市已完成11所國民運動中心的建置，並訂定每週二為運動中心樂齡日，希望邀請長輩加入運動行列，藉此帶動全民運動風潮，達到跨世代共同運動之目標，打造「我的新北市，我的運動城市」。市長最後勉勵校長們莫忘教育初衷，致力成就每位孩子，同時也期待校長們能深化教育品質，讓每一位新北學子都能養成規律運動的好習慣，營造適性展能的舞臺，讓孩子能揮灑繽紛色彩， 創造更美好的未來。

教育局長林奕華在會議中提到，期盼透過本次會議主題「玩運動 ‧動健康」的體驗與激盪，帶給教育更有品質的未來，同時呼應運動 樂活系列活動總體計畫中的四大架構-跑出自信、玩出快樂、 游出活力及動出健康，讓新北的孩子樂在運動、玩出健康。 期待校長們能共同推動校園普及化運動，建立校園運動氛圍， 促進學生身心健康，達到適性展才的全人理想！

教育局表示，本市運動樂活系列政策，以各公私立國中小校園為基地 ，趣味、安全之活動為媒介，結合現有健康與體育領域課程實施， 推廣運動樂活系列活動，透過於校園可進行的12項「 班際性普及化」競賽活動，如師生樂樂棒球、班際拔河比賽、班際1 0人11腳、中小學小鐵人競賽等，激發學生運動動機與興趣，落實 普及化運動之精神，同時亦鼓勵各校推廣特色體育運動， 利用在地資源，發展各校創新獨特的校園特色體育運動， 建立校園運動氛圍，促進學生身心健康。