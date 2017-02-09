53%的強暴誣告 德里強暴案後改變了什麼？

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）在2012年惡名昭彰的德里強暴案後，印度社會大眾開始對強暴事件有所反應，向警察通報的強暴事件則上升了100%，這本應是一件好事，因為受害者開始敢於將「將家醜外揚」了，不過卻有意料之外的展開，暴露出印度關於相關案件的管理仍未能完善。

2012年的性侵案後，印度政府做了許多改善，這包括擴大解釋性暴力、警方必須登記所有報案，還有引進快速程序法院(fast track court)等，這些措施都讓婦女更勇於向警方報案，光德里一地報案率就成長了100%。

然而，德里婦女委員會(Delhi Commission for Women)在2014年發表的一份報告卻顯示，高達53%的性侵報案是假案件，時常在替這類案件辯護的律師Vinay Sharma更是指出，德里所有登記在案的強暴報案中，只有1%是真有其事，其他不是挾私怨報復，就是涉及財務糾紛，或是索討財物未果。

舉例來說，在44歲的德里房地產商Yogesh Gupta的案件中，一名女子在看屋後向警察報案，指控Gupta在空屋中猥褻她，最後因為Gupta辦公室的監視錄影，女子被迫承認她是為了錢才這麼做。

這引起了當地的男性權益團體反彈，男性維權人士Partha Sadhukhan認為，印度現在已經有足夠的法律去規範相關行為，只是對於性暴力的解釋已經開放到任何微小的行為都會被視為性侵。

但真的是這樣嗎？這要先從委員會報告中對於「假報案」的定義看起。

根據德里婦女委員會的定義，無論是因為原告女性誣告、證據不足，還是因為原告受到壓力而撤案，凡是在成功抵達法庭前被撤回的案子都會被視為假案子，再加上印度鮮少利用醫師鑑定報告作為證據，常常法庭只用原告被告的辯論作為判案依據。

既然婦女委員會的數據不足以完全被信任，數據記者Rukmini Shrinivasan決定進行自己的調查，以了解德里是否真的向媒體說得那麼不堪，沒想到卻有驚人的發現。

由於德里強暴案是陌生人犯案，大眾與媒體都習慣將注意力放在陌生人上，然而事實上，Shrinivasan調出2013年全部經過審判的強暴案，在全部460起案件中，只有12起是由陌生人犯下，大概只佔2%。

超過三分之一的案件並不是真的強暴，而是當年輕情侶在婚前進行合意性交時被父母發現，隨後利用既有的法律與司法系統，強迫終止這段關係，這代表著印度傳統家庭有種觀念，就是寧可讓女兒在人生留下「被強暴的污點」，也不願意讓她自己選擇決定自己的婚姻，另一個狀況則是當男性悔婚時，女性的父母會要求女兒指控對方性侵，認為對方會因此害怕而回心轉意。

在她取得的報告中，只要是上述兩種狀況，明顯已成為「假強暴」的公式。陌生人強暴案件報案的理由不是被飛馳的汽車綁架，就是因為飲料被下藥而被強暴，尤其是飲料被下藥後昏迷更是重要要件，因為這直接構成「違反本人意願」的要件。

對於Gupta而言，這已經是他人生中無可磨滅的污點。

他說，即使最後被宣判無罪，名譽的損失仍然無法回頭，因為一個人本來就不可能去向大眾一個個解釋他無罪的結果，更多的時候，媒體，社會會在完全沒有了解到事件全貌的情況下，隨便將一個人定罪，這傷害的不只是他的人生，還有他的家人。