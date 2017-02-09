將川普就職喻為珍珠港、911 遭開除記者決定提告

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）《紐約郵報》(New York Post)前記者Bart Hubbuch今(2017)年1月份在推特上發文，拿川普的就職日與珍珠港事件、九一一恐攻日期作比較，因此遭到《紐約郵報》開除，Hubbuch現在正打算對老東家提出訴訟。

《華盛頓郵報》報導，Bart Hubbuch在今年1月份發布一則推特暗批川普，將2017年1月20日川普就職日與1941年12月7日、2001年9月11日的日期並列，暗諷川普的就職就如同這些事件替美國帶來的災難一樣。

雖然這則推文已遭刪除，但在1月31日Hubbuch又在推特上說明，前一個周五他已被《紐約郵報》開除，原因是這則貼文表達了「他認為川普成為美國總統是國家災難」的想法。

An important status update: pic.twitter.com/kjZVOWjoRr — Bart Hubbuch (@BartHubbuch) January 31, 2017

在Hubbuch發出自己遭公司開除的推文後，《紐約郵報》公開聲明表示，「我們希望我們的記者都能用專業的態度與社會大眾互動，包含在社群媒體上，但很遺憾地，Mr. Hubbuch已做出不專業評論，並嚴重缺乏公正客觀，特別是對珍珠港與九一一事件受害者的不敬。」

遭開除的Hubbuch隨即展開法律戰對抗。《Pro Football Talk》新聞週三報導，Hubbuch將依據「紐約勞工法」進行控告，內容包括「禁止企業因員工在工作時間以外、未使用到企業設備或資產的情況下，所從事的合法娛樂活動而開除員工」，Hubbuch說，這則推文是用工作以外的時間張貼、且是從他的推特帳號、在他家裡、從他個人電腦，並未使用到任何《紐約郵報》的設備或資產，他質疑《紐約郵報》開除他是否合法。

Hubbuch的律師告訴《華盛頓郵報》，「我們認為最謹慎的做法是避免發表公眾言論，希望公共事務都透過法律途徑解決。」

這項控訴還指出，Hubbuch的言論其實符合《紐約郵報》一向言語銳利的編採路線與風格，Hubbuch在訴狀中提到，「《紐約郵報》長期以來就以報導悲劇慘案、暴力事件與死亡訊息博取版面，甚至把他們認為適當的新聞版面界線一再往下拉，不知道我的言論哪裡觸碰到報社的敏感神經。」

控訴內容指出，「為了符合小報的特色，《紐約郵報》一直挑動政治事件的敏感性，例如把民選總統畫成該為謀殺、酷刑與高壓統治負責的暴君。」

《紐約郵報》隸屬於魯柏梅鐸新聞集團，這項控訴懷疑，Hubbuch遭開除一事是因「影響到梅鐸企圖迎合川普的利益，因為現在川普身為總統，有權掌控梅鐸集團的事業發展。」