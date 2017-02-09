張景森：交通局三大觀光策略　國旅人次要衝2億

（台灣英文新聞 林芝／台北報導）行政院政委張景森代表交通局在「2017年觀光節慶祝大會」上致詞時表示，因應台灣觀光產業轉型，未來交通局觀光政策將著重開拓海外新市場。

長期關注旅遊業發展的行政院政委張景森致詞指出，台灣觀光產業從去年開始面臨急迫的轉型跟挑戰，中國觀光客來台人去年減少67萬人至350萬人次。不過隨著新南向政策執行，台灣去年8月開放泰國跟越南免簽，其中泰國觀光客成長最多，至2016年底增加9成。整體台灣去年觀光總人數創歷史新高，攀升至1,067萬人次，帶動外匯收入近新台幣4,700億元。

張景森也提出未來台灣觀光產業三大發展策略：第一、穩住中國來台觀光人數，提高旅遊品質。面對去年驟減中國旅客人數，政府也特別補貼受創比較嚴重的業者，總共發出將近3億台幣補助金。

第二、繼續開發新市場。實際操作包括對來台旅客大幅推行線上免簽跟簡化簽證服務，動員外交部外館推廣國際觀光列入考核標準，並提升相關配套措施，包括航班、旅遊、餐點、接待等，同時聚焦潛在市場龐大的穆斯林觀光客群需求。

最後一項策略為提升國內國民旅旅遊人次。由於國內消費能力非常高，因此國內國民旅遊激勵措施對國內觀光消費提升亦有所助益，如國民旅遊卡的轉型，刺激國內公務員觀光消費。

張景森表示：「去年我們其實也交出不錯的成績，國旅人次總共達到1.8億，我們希望未來兩三年能提升至2億人次左右。」

這些政策每個環節都需要團隊合作，讓整體觀光產業發展起來，觀光產業無法靠個別公司發展起來。張景森表示：「旅遊這個產業沒有個人英雄主義，從開拓市場，飛機航班，到國內接待，每個環節若不是團隊服務，絕對無法提供給觀光客滿意的服務。」