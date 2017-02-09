蔡英文：台灣政府全力發展多元觀光永續發展

(台灣英文新聞／林芝台北報導）總統蔡英文今(9)日出席「2017年觀光節慶祝大會」致詞指出，將全力拓展多元市場發展觀光產業，鼓勵業者致力於市場多元化，並特別頒發「臺灣觀光特別貢獻獎」給老爺大酒店集團董事長林清波，感謝他對台灣觀光重要貢獻。

談到台灣觀光產業今年概況，蔡英文表示：「今年仍會是充滿挑戰的一年，同樣也是市場佈局與轉型的關鍵期，政府將當旅遊產業強力後盾。」

蔡英文認為台灣位於亞太地理位置的中心點，具有整合亞太區域發展的觀光潛力。她盼台灣透過國際觀光發揮軟實力，結交更多國際朋友來拓展外交。

在國內政府正推動北中南東觀光區域工作圈，將以「區域聯盟」概念，將不同區域觀光資源做統籌分配，並由中央政府整合各縣市特色景點，規劃深度觀光路線。

蔡總統說，未來要讓政策更貼近業界需求，觀光局目前提出五大發展政策，包括開拓多元市場、推動國民旅遊、輔導產業轉型、發展智慧觀光，以及推廣體驗觀光。這些政策要成功也需仰賴產業先進支持跟建言。

老爺酒店集團董事長林清波：台灣觀光因朝外發展

獲得蔡英文親自頒發的「臺灣觀光特別貢獻獎」的老爺大酒店集團董事長林清波致辭時，特別將調觀光不再是在地產業，而是國際產業，台灣觀光產業因衡量朝海外發展，說不定會比待在國內發展機會多。

創辦老爺酒店的林清波投入觀光產業年資逾40年，在國內外擁有12家五星級旅館，投入溫泉區的知本老爺酒店及礁溪老爺酒店，更是帶動臺東、宜蘭觀光發展。而配合政府政策林清波也在帛琉、越南、模里西斯及尼加拉瓜投等地投資觀光飯店。

林清波表示：「老爺酒店當初投資尼加拉瓜，其實是收不回的。」

雖然投資收不回，老爺飯店投資卻贏得尼加拉瓜政府跟人民卻特別感謝台灣觀光產業提供的資助。林清波也鼓勵同業多觀察海外發展及會，跟如何配合政府政策，如何將海外轉的錢帶回台灣，思考如何讓在地觀光走出去。

來台觀光旅客去年創下1,069萬人次的歷史新高。蔡英文強調觀光南向政策實上路以來，去年8月泰國跟越南免簽後，泰國來台觀光人數成長9成，來台國際觀光客總人數達。她也在上午推特以九種語言感謝各國民眾對台灣的支持，包括英文、簡體中文、日文、韓文、泰文、印尼文、菲律賓、越南文、印度文。