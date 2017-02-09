放冰箱還是室溫存放？ 你所不知道的食物保存迷思

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）我們的冰箱裡面，堆積了太多其實室溫下就可存放的東西，明明以前放在儲藏室也不會壞的奶油、雞蛋與醬料，為什麼到了現代就嬌弱到要堆在冰箱裡呢？英國日前就因為一間超市將番茄醬放在冰箱裡，竟意外引發了「放冰箱派」與「放櫥櫃派」的論戰。

根據英國超商阿斯達(Asda)抽樣2600人所做的民調，54%的人覺得番茄醬應該放在廚櫃裡就好，另外46%的人則覺得番茄醬屬於冰箱，兩種大概呈現五五波，不相上下。

但是，BBC的食物歷史學家Polly Russell博士指出，無論是伍斯特辣醬油(Lea & Perrins Worcestershire Sauce)、HP棕醬(HP Sauce)還是海因茲番茄醬(Heinz Tomato Sauce)，都是早在冰箱發明前就已經存在了，而這些醬料的酸度、鹽量、糖量，都代表著即使到了現代，他們依舊可以免於微生物的騷擾。

Polly Russel是BBC節目「回到過去吃晚餐」邀請的專家之一，該節目總共六季，詳盡討論從1950年代到現代的食品、容器、廚房等食物相關產品的發展。

她說，調味料早就為家庭所不可或缺，但是在20世紀的時候，在家庭只有冰桶可以保存食物鮮度，且惟有富有家庭才可以享受冰塊情況下，大部分的民眾勢必都將這些調味料放在廚櫃裡保存，這才應該是正確保存的方式。

那，什麼東西都喜歡放冰箱的習慣，是從什麼時候開始的呢？

以英國來說，在1961年的時候，大約只有20%的人擁有冰箱，但是在不到十年的時間，就已經有超過半數的人買了冰箱，人們對冰箱的依賴性逐漸上升，加上食物安全議題受到重視，消費者開始不相信他們買到的食物，「將食物放冰箱」的狂熱就是這樣來的。

所以哪些食物應該放在冰箱？英國國民保健署(NHS)舉了幾個例子：

1.番茄醬：長期放在廚櫃裡，也許會導致風味與色澤的轉變，不過依舊安全可食。

2.番茄：將番茄保存在攝氏5度左右會因為降低蛋白酵素基因的活性，而讓番茄風味有些改變。

3.香蕉：在冰箱中可以保存較久，但是應先放在室溫催熟。

4.雞蛋：最好放在冰箱裡。

5.隔夜菜：先放涼再放進冰箱，不過最好在兩天內食用完畢。

6.麵包：放在冰箱裡面會迅速失去水分乾掉，不過可以冷凍。

7.洋蔥、馬鈴薯：最好放在陰涼的櫥櫃裡。

8.奶油：應該放在冰箱裡，尤其是無鹽奶油更應如此，不過富含脂肪的奶油可在室溫下放個一到兩天沒問題。