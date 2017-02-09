兩岸情勢影響新南向？黃志芳：衝突不大

（中央社黃麗芸台北 9日電）兩岸情勢變化是否影響外貿推動工作？貿協董事長黃志芳今天表示，上任後將致力推動新南向政策並端出實質成績，東協國家都瞭解這是產業及人才交流政策，也相當歡迎，衝突不大。

前中華民國對外貿易協會董事長梁國新曾在去年中說過，民間經貿往來不受兩岸關係影響，「但確實是天邊有一朵烏雲的懸念」，仍須密切觀察。

貿協昨天舉行董事長交接典禮，甫走馬上任的黃志芳今早就立即接受廣播主持人周玉蔻的專訪，對於目前台灣邦交國只有21個，加上民進黨政府上台後不承認九二共識，是否影響對外貿易推動事務？

黃志芳表示，貿協目前有60個駐外據點，主要進行產業拓銷等相關工作，未來將致力推動政府新南向政策，端出實質成績，且有別「舊南向」是鼓勵台商去當地生產和外銷，新南向強調的是去開拓內需市場，將農業、綠能、醫療及交通運輸等技術布局東南亞，商機龐大。

同時，行政院也正在推動國營事業進行南向投資，目前已進行多項考察作業，也是未來重點項目之一，新南向主要是靠民間的能量和熱情，政府主要是做引導，貿協則是要做聰明整合者。

對外推動貿易是否可避過中國大陸方面的壓制，以及如何夾縫中求生存？黃志芳認為，這並不衝突，因為中國大陸的對外優勢，主要是在國營企業以及進行相關基礎建設援助和工程，但它的中小企業火力沒有台灣強，且台灣的精緻農業也是中國大陸想取經的技術。

他指出，東協國家對台灣的新南向政策都很歡迎，並清楚了解此為產業、人才培養和交流的政策，不會有太大衝突。

由於貿協未來對中國大陸的貿易拓展，除將持續辦理台灣名品展外，還會邀請對岸3000名買主來台採購。黃志芳說，兩岸都是因對外貿易而為人民帶來福祉，兩岸經濟和貿易交流應不受影響，這也是未來一年的設定目標之一，將會要求落實追蹤考核。

外傳中國大陸面板女王白為民未如預期來台採購是受兩岸關係影響，黃志芳則表示，面板三大生產國中、韓、台之間是既競爭又合作，白為民應是取決於三者競合關係而定。

他說，貿協在中國大陸有10個據點，兩岸商務持續進行，未來是否有機會赴陸，他以平常心面對，由於貿協職責是協助台灣企業開拓市場，若有任何相關海外重要拓展活動，他都希望可親自到場。

談到美國總統川普上任後，宣布美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP），以及可能將啟動貿易保護政策。黃志芳表示，川普上任僅月餘，仍需一段時間來觀察其經濟政策，同時也會從產業面來思考，以因應相關變化和衝擊。1060209