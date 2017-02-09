金雞年紅包理財新選擇 台股ETF定期定額正夯

金雞年報到，大家在歲末年初之際多少都會有一筆紅包、年終獎金的意外資金，如何善用這筆小資金創造出更大的未來，都是每年投資理財最重要的議題。除了檢視現在的投資環境外，選擇正確的投資理財工具也是重要的關鍵。富邦證券表示，過去小資金的投資理財工具選擇性不多，很多投資人都選擇以定期定額方式投資共同基金，但今年投資人有了新選擇--台股定期定額投資。

台股具備許多優勢，例如：高獲利、高殖利率等特性，在開紅盤後陸續進入股東會旺季，投資人不妨多加留意能夠滿足自己資金部位、殖利率較佳的個股，除了單筆買進外，更可透過台股定期定額買股策略操作，長久下必定能為自己的紅包及年終獎金賺得更多的零用錢。富邦證券表示，個股會受到營收及獲利的影響，投資人在判斷上比較困難，定期定額又屬於中長期投資，必需考量到以穩健收益為目標，因此，建議投資人從台股ETF定期定額開始介入，免去挑選個股的風險、直接參與自己看好的市場或產業，更不會賺了指數賠了價差。

以富邦證券為例，首波在台股定期定額標的選擇上便是以富邦投信系列ETF為主軸（排除槓桿與反向型ETF），並推出「五富臨門ETF投資組合計畫」，讓投資人享有以同樣金額同時投資多重標的之優點。另外，由於ETF在交易所掛牌買賣，投資人只要透過台股帳戶即可定期定額投資，且手續費遠較共同基金低很多，投資相當便利且費用更低，經年累月所省下來的手續費，等於也是犒賞自己年度辛勞的小紅包。

富邦證券表示，2017年的投資方向須注意全球股市投資有可能會面臨金融海嘯低點以來高漲幅所帶來的股市波動風險，若回歸價值投資角度，累計漲幅較少且本益比仍然偏低的指數，仍然集中在兩岸三地股市，投資人可衡量自己資產配置所需，篩選兩岸三地不同的ETF作為金雞年紅包理財的新選擇。