三民書局創辦人劉振強先生辭世 鄭麗君懷念：書人典範

三民書局創辦人劉振強先生於農曆年前辭世，享壽86歲，文化部長鄭麗君表示：劉振強先生一生在書業的奮鬥就是台灣出版史的縮影，實為書人典範，我們會永遠懷念劉振強先生對台灣文化傳播及發展的貢獻。



劉振強先生有鑑於40年代臺灣出版業並不發達，圖書幾乎全數依賴進口，遂於民國42年與友人集資成立三民書局，曾研發各種體例正確優美的鉛字銅模，並以電腦化建立完整中文字庫，為臺灣印刷文化奠立根基。此外，三民書局出版範圍由大學用書、古籍今譯注書刊、工具書，到文史哲及兒童、青少年讀物，成立至今已出版了一萬多種優良圖書，對臺灣文化及出版業貢獻斐然。



劉振強先生憑藉對出版的執著與熱情，出版臺灣第一部由民間自編、歷時14年的百科全書型《大辭典》，為臺灣文化默默貢獻己力，因此有人稱他為王雲五第二，並曾於民國96年獲頒第31屆金鼎獎特別貢獻獎殊榮。得獎感言提到，經營出版社，如果僅以經商的角度來思考，是相當辛苦的，倘若能將其視為一個事業，或許還能實踐一些理想，並樂在其中。



三民書局除經營出版外，亦兼營實體書店及網路書店等，始終秉持「傳播學術思想，延續文化發展」之理念，平實經營逾60年，並見證半個世紀的社會與時代變遷。文化部謹對於資深出版人劉振強先生辭世表達最深的懷念。