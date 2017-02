《時代》：中國如何一步步滲透好萊塢

(台灣英文新聞/曾冠融 綜合外電報導)最新一期《時代雜誌》(TIME)亞洲版,以中國女星范冰冰為封面人物,配上斗大的標題「中國如何一步步接管好萊塢」(How China aims to take over Hollywood),專文分析中國對美國、以及全球影視產業的影響。

全球最大票房市場

文章首先提及,根據富比士排行榜,范冰冰是全球收入第五高的女演員,僅接在珍妮佛·勞倫斯(Jennifer Lawrence)、史卡蕾·喬韓森(Scarlett Johansson)等美國女演員之後。

范冰冰亦參演X戰警、鋼鐵人3等賣座好萊塢電影,范冰冰對《時代》透露,她能演出這些動作大片,是因好萊塢顧及中國市場,加入華人面孔吸引觀眾買單。雖然目前找上門的僅是一些小角,她直言:「不出十年,我就能當上X戰警的主角英雄。」

單是2015年,中國平均每天出現22部新電影。總電影票房累積近441億人民幣,成長率高達48.7%,成為國際影視成長最快速的市場。《時代》預計,不出幾年中國將超越北美,躍升為全球票房第一市場。

「肚子深,口袋也深?」

除了大量人口帶來的市場優勢,文章接著提到近年中資大舉入侵好萊塢工作室、電影院、製片公司。去年初,中國萬達集團(Dalian Wanda Group)大動作併購好萊塢製片廠傳奇影業(Legendary Entertainment),傳奇影業出品多部知名電影,包括「蝙蝠俠」系列、「侏羅紀世界」以及「醉後大丈夫」系列等。

萬達集團先前就相繼收購了美國第二大院線AMC娛樂(American Multi-Cinema)及歐洲最大院線Odeon & UCI,一舉包含了影視投資、製作、發行、放映的電影產業鏈,成為世界電影產業收入最高的企業。

去年秋天,萬達創始人中國富豪王健林宣布投資索尼影視(Sony Pictures)旗下電影,更砸下10億美元買進金球獎( Golden Globes) 、全美音樂獎(American Music Awards)等大型典禮製播公司Dick Clark Productions的控股權。

中國電商之王阿里巴巴不讓萬達集團專美於前。去年十月,主席馬雲宣布入股知名導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)創立的Amblin Partners,利用本身既有的互聯網業務,成為該製片公司在中國的電影營銷、發行夥伴。

事實上,日本、中東、歐洲都有公司大量投資好萊塢製片。為何中國投資特別引人注目?華人文化產業投資基金(CMC)董事長黎瑞剛,和美國華納兄弟(Warner Bros.)共同打造「旗艦影業」,他受《時代》訪問表示,因為中國「口袋深、肚子也深」。市場廣大加上投資熱錢源源不絕,中國與好萊塢的密切聯繫,勢必將持續好一段時間。

好萊塢電影新公式=討好中國

中國代表的龐大票房影響好萊塢電影內容。討好中國觀眾、盡量不觸及中國官方敏感話題,儼然成為好萊塢電影公式。例如,2015年的科幻電影「絕地救援」,中國衛星發射中心意外地幫助戰神三號返回火星,救出主角。「變形金剛4」更有3分之1場景在中國拍攝,置入大量中國品牌。

美國國會日漸注意到北京對好萊塢的影響。去年秋天,有18名分別來自兩黨議員要求政府,嚴格審查中國投資行為。議員們致信美國政府責任辦公室(Government Accountability Office ),內容提到:「國家安全的保護範圍,是否該延伸到特定議題、媒體控制等『軟實力』?」

中方挾帶資本優勢,可能會審查美國媒體拍攝的題材,或對電影內容進行刪改。議員擔憂好萊塢逐漸成為北京的宣傳工具,在潛移默化中改變美國人的價值觀。

審查機制扯後腿​

不過,《時代》雜誌亦在末段分析,中國現今仍存在嚴格的言論審查機制。電影從業人員都心知肚明,要想揮軍中國,電影內容多少得迎合中國「社會主義」取向、「愛國主義」等價值。

如此審查機制下產出的電影,是否真能長期吸引觀眾買單?長居於中國的影評人Rob Cain點出,審查機制、中國當局直接介入電影製播過程,讓人做起事來「綁手綁腳」,抹煞創意。

CMC董事長黎瑞剛就表示:「中國的錢財能夠買到很多東西,卻買不到創意。人們的心靈、夢想不是用錢買得到的。」