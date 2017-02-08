研究：男性因HPV病毒導致口腔癌率 恐高於女性子宮頸癌

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）人類乳突病毒（human papillomavirus，又稱HPV）主要感染途徑為經由性接觸傳染，或經由血液及體液感染，不過亦可能經由懷孕與生產途徑來傳染，感染部位包括男女生殖器、肛門及咽喉，也被認為是導致子宮頸癌最大的元兇。

一旦成為HPV持續性感染者，女性罹患外陰部癌症的風險會增加7.8倍，肛門癌增加7.8倍，陰道癌增加5.9倍，子宮頸癌增加1.5倍。男性則是罹患陰莖癌的風險增加8.2倍，肛門癌的風險增加21倍。

HPV疫苗已上世10年，醫界普遍也認為，預防HPV感染的最佳方式就是施打疫苗，而且施打年紀建議從11歲開始，但是以美國來說，未成年接種率卻極低，主要因素為父母覺得沒必要，以及對疫苗效果和後遺症有諸多疑慮。

美國衛生官員表示，若依照醫師建議施打疫苗的話，單就美國地區，每年原可以避免三萬多例因感染HPV而導致癌症。同時，根據一份於1月發表在全球腫瘤學領域專家的權威雜誌《JAMA Oncology》的研究發現，年齡在18至59歲的美國男性，幾乎有一半因感染HPV而導致生殖器感染；甚至，其中有大約四分之一的男性有相當大的機率會惡化成口腔和喉嚨癌。

鑑於這種趨勢，該研究預測到了2020年，男性因感染HPV而導致口腔癌的發生率可能超過女性子宮頸癌的發生率。

因此專家強調建議，11歲的兒童不分男女皆該施打HPV疫苗，因為在未有性行位和未感染HPV之前施打疫苗被認為是最有效的。家長別因一時的遲疑，而造成家中孩子終身的遺憾。

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資料補充來源：

三軍總醫院─人類乳突病毒與子宮頸癌 Q & A

全民健康基金會─降低子宮頸癌、菜花威脅！子宮頸癌疫苗男女皆可注射