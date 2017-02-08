海平面上升受災戶？越南改養蝦出口獲利匪淺

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）《華爾街日報》報導，因應海平面上升、環境變遷影響，越南政府計畫擴展養蝦面積，擬將養殖蝦出口值翻倍提升到100億美元。

越南的湄公河三角洲原先盛產稻米，但近日全球暖化使海平面上升，鹹水湧進湄公河流域。河口鹽度提升，土壤鹽化，大大不利稻作生長。據越南官方統計，湄公河下游地區，乾季時鹹水入侵內陸達37英里，嚴重威脅稻米生長，迫使農民只得離鄉背井或轉職求生。

鹽度提高讓稻米產量減少，卻有助於蝦種養殖發展。當地政府官員正積極輔導農民轉職，教導相關水產知識。目前近3000萬人居住於湄公河三角洲，另1800萬人居於臨近河內的紅河三角洲。

越南農業部長阮春強（Nguyen Xuan Cuong）表示：「氣候變遷對越南農業造成威脅，迫使我們重新調整農產結構，尋求效率更高、永續的發展品項。」

越南養殖蝦出口獲利近日超過稻米，成為該國去年出口農產品第二大，僅次於咖啡。

阮春強補充：「湄公河三角洲的天然條件十分適合養蝦，而海平面升高可讓越南擴大養殖面積。」目前世界對養殖蝦的需求尚未飽和，越南計畫將養殖面積從70萬公頃擴大至逾100萬公頃，同時引進品質優良蝦種、改善養殖技術，目標達到平均每公頃8噸的高產量。