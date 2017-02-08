推動新南向 印尼經濟潛力受矚目

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合報導）總統蔡英文上任後積極推動的「新南向政策」,於今(2017)年邁入行動年。經濟部將18個交流國家，包含東協10國、南亞6國以及紐澳，分成三大階段，並將其中六國規劃為首波對象，分別為菲律賓、印度、印尼、泰國、馬來西亞、及越南。

印尼為東南亞最大的經濟體，也是世界人口最多的伊斯蘭國家。據印尼統計局資料顯示，2016年印尼的經濟成長率達5.02%，超出去年的4.88%，在各大新興經濟體中保持較高的增長水平。

資誠聯合會計師事務所（PwC）昨（7）日發佈全球經濟趨勢報告也指出，2050年以前，印尼可能攀升為全球第4大經濟體，市場潛力不容小覷。

作為「新南向政策」交流對象的首波國家之一，台灣政府積極拓展與印尼關係；印尼為台灣第12大貿易夥伴，台灣約有1700家公司在印尼投資，去年投資累計更已達170億美元，經貿關係密切。

除此之外，台灣也是印尼移工最喜愛的工作國之一，目前約有30萬印尼人在台灣，其中包括24萬名移工及漁工。

駐台北印尼經濟貿易代表處（Indonesian Economic and Trade Office，IETO）代表羅伯特（Robert James Bintaryo）受訪表示，印尼總統佐科威（Joko Widodo）上任以來，積極推動開發基礎建設，尤其在高速公路、港口、鐵路、農業灌溉和電力建設等領域；印尼希望能在這方面與台灣企業建立更多的策略合作夥伴關係，亦對於台灣政府積極推動的「新南向政策」表示支持。

中華民國駐印尼代表陳忠日前說道，印尼和台灣的經濟合作已有40年之久，主要體現在貿易、勞工等面向。在新南向政策互利互惠原則之下，台灣希望能和印尼互補合作，共創互利雙贏。

除貿易與投資交流外，「新南向政策」更鼓勵台灣與東南亞的教育交流。政府將提供更多的獎學金名額給印尼學生，藉此吸引更多印尼學生來台接受教育，同時促進台印雙方合作交流關係。