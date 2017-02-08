新壽元宵 捐血活動全台熱鬧溫馨登場

金雞報喜迎新春，新光人壽於元宵節期間，展現愛、關懷、希望的精神，於北中南各地，都有熱鬧活動登場。2月5日起於全國22處展開捐血活動，2月8日起於「2017雲林台灣燈會」、「台南鹽水蜂炮」活動現場和「新光人壽摩天大樓」站前廣場，發放近二萬盞新光雞年生肖提燈，陪伴大眾歡慶元宵，點亮幸福希望。

由於春節及寒假常是全台大缺血的期間，新光人壽特於每年元宵節前夕推動全國捐血活動，協助解決血荒問題。已邁入第九年的新光人壽全國捐血活動，將於2月5日至12日在全台22處熱血展開，包括台北新光人壽站前摩天大樓、台中大甲鎮瀾宮、高雄新光人壽七賢大樓等，方便民眾前往踴躍捐血。

8日(三)上午於新光站前摩天大樓舉行《健康捐血‧好血有你》全國捐血活動記者會，由新光金控資深協理陳正輝與台灣血液基金會魏昇堂執行長及勵馨基金會王怡雯處長攜手發佈熱血召集令。

為了感謝捐血者的愛心，只要至全台任一指定地點成功捐血，即贈送新光獨家設計的生肖提燈一盞及勵馨基金會「甜心工坊」手工餅乾一盒。此外，新光也響應台灣血液基金會「我年輕 我捐血」活動，鼓勵17~25歲的青年朋友成為「熱血青年」，凡符合年紀資格的民眾完成捐血，另加贈新光金寶筆筒桌曆乙個。

新光人壽元宵節期間，也在全台北、中、南同步展開系列歡慶活動，並發放萬盞燈籠，為新的一年傳遞希望與幸福，展現「光無所不在，心與你同在」的新光精神。